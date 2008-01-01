کلیه اردوگاههای بم تعطیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رئوفی نژاد ظهر امروز در جمع خبرنگاران در استانداری کرمان اظهار داشت: در دو سال گذشته با تغییر ساختار تشکیلاتی ستاد بازسازی شهر بم و همکاری مردم بازسازی شهرستان بم با سرعت بیشتری دنبال شده است.

رئوفی نژاد تصریح کرد: طبق آمار تاکنون 1600 میلیارد تومان در زمینه بازسازی شهرستان بم از سوی دولت و بخش خصوصی اعتبار اختصاص یافته است که تا کنون 700 میلیارد تومان در بخشهای مختلف هزینه شده است.

وی خاطر نشان کرد: از 26 هزار و 788 واحد مسکونی تخریب شده در زلزله 24 هزار و 919 واحد آخرین قسط تسهیلات را دریافت کرده است.

رئوفی نژاد گفت: به هر واحد مسکونی برای ساخت 80 متر زیر بنا 5/15 میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است که 5/4 میلیون تومان بلاعوض بوده است.

وی گفت: از ابتدای بازسازی در بخش مسکن شهری 93 درصد و دربخش تجاری 70 درصد و دربخش مسکن روستایی 90 درصد پیشرفت فیزیکی در برنامه های مشخص شده به وجود آمده است.

رئوفی نژاد دلیل نیمه کاره بودن اکثر خانه های مسکونی در بم را ساخت منازل خارج از برنامه ارائه شده و زیربنای بالای خانه ها ذکر کرد.