دیدار سران خانه احزاب با رئیس ستاد انتخابات کشور

حجت الاسلام مرتضوی کیاسری رئیس کمیته نظارت بر انتخابات خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: در این نشست که صبح امروز برگزار شد، در خصوص مسائل مربوط به انتخابات مجلس هشتم، رایانه ای شدن انتخابات و یارانه احزاب بحث و گفتگو شد.

وی افزود: در این جلسه کمیته نظارت بر انتخابات خانه احزاب، موضوع پذیرش میز احزاب در ستاد انتخابات کشور و همچنین امکان بازرسی نمایندگانی از احزاب از صندوقهای رای با عنوان بازرسی ویژه احزاب را مطرح کرد.

کیاسری همچنین گفت: آقای علیرضا افشار رئیس ستاد انتخابات کشور، از حسن نگاه نسبت به احزاب برخوردار بود و در این نشست اذعان داشت، آنچه که به دولت نهم درباره نداشتن میانه خوب با احزاب نسبت داده می شود، شایعه است و رئیس جمهور در سخنانی که بد تعبیر شد، می خواست بگوید که من نماینده حزب و گروهی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته نبوده ام.

به گفته وی، افشار تاکید کرد که ما احزاب را به رسمیت می شناسیم و انتظارمان ایجاد شناخت سیاسی مناسب پیرامون منافع ملی و حفظ اصول و ارزشهای نظام توسط آنان است .

رئیس کمیته نظارت بر انتخابات خانه احزاب همچنین گفت: توافق دولت نهم برای پروانه های احزاب و گروه های سیاسی را به طور جدی دنبال می کنیم.

کیاسری خاطرنشان کرد : در نهایت معاون سیاسی وزیر کشور با وجود میز احزاب در ستاد انتخابات مخالفت نکرد و حتی معتقد بود که این امر می تواند کمکی به کار انتخابات باشد.

وی همچنین گفت: در این نشست خانه احزاب تاکید کرد که معتقد به منافع ملی و حیثیت نظام است و ظرفیت این نهاد را در خدمت اهداف اساسی و اصولی نظام به کار خواهد گرفت.

این فعال سیاسی تصریح کرد: خانه احزاب بر فرهنگ تحزب تاکید دارد و به فرموده شهید بهشتی آن را معبد خود می داند چراکه می تواند کار گروهی برای خداوند انجام دهد.

کیاسری با اعتقاد به اینکه حزب معبدی است که می تواند مشهد هم باشد، گفت: خون 72 تن از طلیعه داران تحزب بر دامن اندیشه حزبی ریخته شد چراکه حزب جمهوری اسلامی اولین حزبی بود که پس از انقلاب اسلامی شکل گرفت.

رئیس کمیته نظارت بر انتخابات خانه احزاب همچنین خاطرنشان کرد: ما هفته قوه قضائیه را هفته احزاب هم می دانیم.