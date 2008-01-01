هیچ راهی برای بازگشت دیپلماتهای غربی جاسوس به افغانستان وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"همایون حمیدزاده" سخنگوی ارشد "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان امروز گفت : تصمیم قطعی دولت این است که این دو فرد اخراج شده اند و هیچ راهی برای بازگشت آنها وجود ندارد.

افغانستان هفته گذشته یک ایرلندی به نام "مایکل سمپل" را که مقام دوم اتحادیه اروپا در این کشور محسوب می شد، به همراه یک مشاورسیاسی انگلیسی سازمان ملل متحد به نام "مروین پترسون"را به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی از طریق مذاکره با طالبان اخراج کرد. سازمان ملل متحد، این اتهام را رد کرده و آن را سوءتفاهم خوانده بود.

سخنگوی کرزای افزود: اخراج این دو مقام بلندپایه بین المللی حاوی این پیام است که دولت همه را تحت نظر دارد و هر اقدام غیرمجازی را متوقف خواهد کرد.

وی گفت : اخراج این افراد به روابط افغانستان با این دو نهاد بین المللی تاثیری نخواهد گذاشت.

خبر دیگر از افغانستان اینکه درعملیات مشترک نیروهای آمریکایی و افغان در ولایت جنوبی هلمند، تعدادی از نیروهای طالبان کشته شدند.