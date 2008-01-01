آلبوم تصویری محمد اصفهانی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به دو صورت DVD و VCD شامل اجرای کنسرت اصفهانی در باغ غدیر اصفهان است که توسط شرکت فرهنگی هنری هم آواز آهنگ منتشر شده است.

آلبوم حضور 1 در دو قسمت و 23 ترانه همچون لاله عاشق، بوی باران، فاصله، خانه دل، به یادت، با شوق تو، ولایت عشق، اوج آسمان، ملا ممد جان، دلواپسی، تنها ماندم، شب افروز و ... جمع آوری گردیده و در بخش پایانی نیز کلیپ دلقک گنجانده شده است.

کنسرت محمد اصفهانی در باغ غدیر اصفهان به رهبری بهروز صفاریان و نوازندگی امیر علی زاده، بهنام آرین نژاد، شهرام رکوعی، آریا عظیمی نژاد، شهرام و شاهرخ پور میامین، بابک پور شریف و ... از جمله اجراهای وی در چند سال اخیر بوده است.

از محمد اصفهانی تاکنون آلبوم های حسرت، فاصله، تنها ماندم، نون و دلقک، هفت سین، برکت و تعدادی مجموعه مشترک منتشر شده است.