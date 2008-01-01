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۱۱ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۲۷

آلبوم تصویری محمد اصفهانی منتشر شد

آلبوم تصویری محمد اصفهانی منتشر شد

اولین مجموعه تصویری محمد اصفهانی با عنوان "حضور 1" به مناسبت عید سعید غدیر انتشار یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به دو صورت DVD و VCD  شامل اجرای کنسرت اصفهانی در باغ غدیر اصفهان است که توسط شرکت فرهنگی هنری هم آواز آهنگ منتشر شده است.

آلبوم حضور 1 در دو قسمت و 23 ترانه همچون لاله عاشق، بوی باران، فاصله، خانه دل، به یادت، با شوق تو، ولایت عشق، اوج آسمان، ملا ممد جان، دلواپسی، تنها ماندم، شب افروز و ... جمع آوری گردیده و در بخش پایانی نیز کلیپ دلقک گنجانده شده است.

کنسرت محمد اصفهانی در باغ غدیر اصفهان به رهبری بهروز صفاریان و نوازندگی امیر علی زاده، بهنام آرین نژاد، شهرام رکوعی، آریا عظیمی نژاد، شهرام و شاهرخ پور میامین، بابک پور شریف و ... از جمله اجراهای وی در چند سال اخیر بوده است.

از محمد اصفهانی تاکنون آلبوم های حسرت، فاصله، تنها ماندم، نون و دلقک، هفت سین، برکت و تعدادی مجموعه مشترک منتشر شده است.

کد مطلب 614446

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