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۱۱ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۲۴

اختصاصی مهر/

لاریجانی ، ولایتی و افروغ نامزدهای شاخص آبادگران جهادی

لاریجانی ، ولایتی و افروغ نامزدهای شاخص آبادگران جهادی

دبیر کل آبادگران جهادی از علی لاریجانی، علی اکبر ولایتی، محمد خوش چهره، عماد افروغ، امیر علی امیری و حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی به عنوان نامزدهای شاخص تشکل متبوع خود در انتخابات مجلس هشتم از حوزه انتخابیه تهران نام برد.

علی دورانی، دبیر کل آبادگران جهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت که  این تشکل سیاسی علاقه مند است که اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم با لیستی واحد وارد شوند، لذا از محوریت روحانیت انقلابی در جریان اصولگرایی در انتخابات مجلس هشتم حمایت می کنیم.

وی افزود: دغدغه اصلی ما فراتر از مباحث سهم خواهی ها و چگونگی تعیین مصادیق که یکی از اصول رایج تفرقه در بین گروه های سیاسی است، رسیدن به لیستی یکسان از سوی اصولگرایان برای حضور در انتخابات آتی است، لذا برگزاری جلسه سران اصولگرا به دعوت آیت الله مهدوی کنی را باید به فال نیک گرفت.

دورانی تصریح کرد: در صورتی که برگزاری چنین جلساتی بین چهره های شاخص اصولگرا و با محوریت روحانیت استمرار یابد می توان به ارائه لیستی فراگیر و یکسان از سوی اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم بسیار امیدوار بود.

دبیر کل آبادگران جهادی گزینه این تشکل سیاسی را برای سرلیستی اصولگرایان در انتخابات آتی لاریجانی دانست و خاطرنشان کرد: در صورت عدم حضور آقای لاریجانی گزینه دوم ما برای سرلیستی  آقای ولایتی است، اما آبادگران جهادی رایزنی های خود را برای حضور لاریجانی انجام داده و آن را دنبال می کند.

 

کد مطلب 614448

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