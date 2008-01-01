هفت هزار آموزشیار نهضت سواد آموزی استخدام می شوند

علی وطنی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان با بیان اینکه در حال حاضر 50 هزار آموزشیار در کشور فعالیت می کنند، افزود: از این تعداد هفت هزار نفر شرایط استخدام را دارند.

قائم مقام نهضت سواد آموزی کشور خاطرنشان کرد: اولویت افراد واجد شرایط برای استخدام فعالیت پنج سال منظم آنها در نهضت سواد آموزشی بوده است.

وی تصریح کرد: این تعداد آموزشیار در کشور بدون درنظر گرفتن آموزش های فرد به فرد است که در هر سال متوسط یک میلیون و 300 هزار نفر تحت پوشش نهضت سواد آموزی قرار می گیرند.

وطنی خاطرنشان کرد: سه هزار و 600 مرکز یادگیری در کشور وجود دارد که بر اساس نیاز سنجی در منطقه آموزش های لازم را انجام ارائه می شود.

وی با بیان اینکه در اوایل انقلاب 5/47 درصد از افراد کشور با سواد بودند، افزود: این درحالی است که آمار باسوادی در حال حاضر 6/84 درصد است.