بالغ بر 55 هزار حاجی ایرانی مکه مکرمه را ترک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، از این تعداد 29 هزار و 347 هزار نفر از طریق فرودگاه جده به استانهای مختلف رهسپار شده و 25 هزار و 917 نفر نیز به صورت زمینی عازم شهر پیامبر اکرم (ص) شده اند.

پروازهای زائران مدینه بعد نیز از آخرین ساعات یکشنبه نهم دیماه آغاز شده است و تا آخر روز دهم دیماه نیز 4 هزار و 23 حاجی از فرودگاه مدینه منوره به میهن اسلامی بازگشته اند.

بر اساس این گزارش ، عزیمت زائران از مکه مکرمه به جده و مدینه منوره تا 16 دیماه و از فرودگاه مدینه منوره به داخل کشور نیز تا 22 دیماه ادامه دارد و در این روز کلیه حاجیان ایرانی به کشور باز خواهند گشت.

لازم به ذکر است ، در حج سال جاری بالغ بر 102 هزار نفر از هموطنان در قالب 604 کاروان موفق به انجام مناسک حج تمتع شدند.