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۱۱ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۴۵

بالغ بر 55 هزار حاجی ایرانی مکه مکرمه را ترک کردند

بالغ بر 55 هزار حاجی ایرانی مکه مکرمه را ترک کردند

تا آخرین ساعت روز دوشنبه دهم دیماه 55 هزار و 264 حاجی ایرانی مکه مکرمه را ترک کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از این تعداد 29 هزار و 347 هزار نفر از طریق فرودگاه جده به استانهای مختلف رهسپار شده و 25 هزار و 917 نفر نیز به صورت زمینی عازم شهر پیامبر اکرم (ص) شده اند.

پروازهای زائران مدینه بعد نیز از آخرین ساعات یکشنبه نهم دیماه آغاز شده است و تا آخر روز دهم دیماه نیز 4 هزار و 23 حاجی از فرودگاه مدینه منوره به میهن اسلامی بازگشته اند.

بر اساس این گزارش ، عزیمت زائران از مکه مکرمه به جده و مدینه منوره تا 16 دیماه و از فرودگاه مدینه منوره به داخل کشور نیز تا 22 دیماه ادامه دارد و در این روز کلیه حاجیان  ایرانی به کشور باز خواهند گشت.

لازم به ذکر است ، در حج سال جاری بالغ بر 102 هزار نفر از هموطنان در قالب 604 کاروان موفق به انجام مناسک حج تمتع شدند.

کد مطلب 614450

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