به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه اول اعلام کرد نشست سند چشمانداز 20 ساله با حضور دکتر محسن رضایی، مدیران و برنامهسازان شبکه یک و چند نفر از روسای کمیسیونهای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در سالن آمفی تئاتر شبکه اول برگزار شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش اساسی و تعیینکننده رسانه ملی در تحقق سند چشم انداز 20 ساله گفت: "رسانه ملی باید درکی مشترک و فراگیر از افق ایران 1404 در تمام ایران به وجود آورد و تا این درک ملی حاصل نشود، باور و عزم ملی مورد نیاز برای تحقق این سند ملی حاصل نخواهد شد و این چشمانداز به هدف خود نخواهد رسید."
رضایی با تشکر از پیشگامی دست اندرکاران شبکه یک سیما در خصوص برگزاری این نشست و با بیان اینکه اطلاع مردم از سند چشمانداز 20 ساله ایران و نقش و پیامدهای آن چندان کافی نیست، گفت: "اطلاعرسانی و نظارت عمومی از جمله مسئولیتهای سنگین رسانه ملی در مسیر تحقق این سند ملی است."
وی با اشاره به اینکه رسانه ملی با حساسیتی که نسبت به تحقق این سند آرمانی دارد، قادر است این سند ملی را به یک خواست و عزم ملی تبدیل کند، افزود: "رسانه ملی باید اطلاعرسانی و نظارت عمومی را در دستور کار قرار دهد و الگوهایی مناسب را در این زمینه ایجاد و همگانیسازی کند."
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ضرورت و چرایی چشمانداز و افق واحد در سیاستهای کلان اظهار داشت: "امروز ضرورت انسجام و یکپارچگی سیاستهای کلان بیش از هر دوره دیگر احساس میشود. برای معنابخشی و کارآمدی سیاستهای کلان کشور لازم بود سیاستهای کلی در یک جهت و افق معین زمانی طراحی شود."
دکتر رضایی با اشاره به چشم انداز دورههای مختلف تاریخی کشور ادامه داد: "در دوره و عصر امام خمینی (ره)، چشم انداز نظام، تشکیل جمهوری اسلامی، استقلال، آزادی و مردم سالاری بود، در حالی که در عصر پس از امام (ره) عمدتا چشمانداز در چارچوب حفظ وضع موجود یعنی حفظ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دیده میشد."
وی با ذکر اینکه استراتژی حفظ وضع موجود به هیچ وجه ما را به حفظ جمهوری اسلامی و استقلال و آزادی سوق نمیدهد، گفت: "ما باید پیشرفت کنیم و برای این کار نیاز به یک انقلاب جدید داریم. این انقلاب به عنوان "موج دوم انقلاب اسلامی" است. این انقلاب، تحول اقتصادی و اجتماعی را مد نظر قرار داده و هدف آن برطرف کردن فقر، بیکاری، تورم و عقبماندگی است."
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی شاخصهای اقتصادی کنونی خاطرنشان ساخت: "ما از نظر تورم و بیکاری در منطقه مقام اول را داریم، ضمن اینکه از نظر رشد اقتصادی و توسعه انسانی در رتبه پنجم منطقه و از نظر درآمد سرانه نیز در جایگاه ششم در بین کشورهای منطقه هستیم. تحول اقتصادی و اجتماعی چشمانداز ایران 1404 میخواهد در مفهوم توسعه، فعالیت ملی و در تمام لایههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحول ایجاد کند."
وی توسعه و هویت را دو عنصر کلیدی سند چشمانداز 20 ساله توصیف کرد و گفت: "اول بودن اقتصاد کشور، الهامبخش بودن و موثر و سازنده بودن، شعاع این چشمانداز محسوب میشوند. این چشمانداز یک تصویر آرمانی قابل تحقق از ایران آینده است که به یک خواست و باور ملی و همگانی تبدیل شده و تلاشهای فردی و گروهی را در این جهت همسو کرده و توانایی رهبران و مدیران در مدیریت بر چالشها را تقویت میسازد."
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام توسعه یافتگی و اقتصاد اول منطقه شدن را از اساسیترین پیامدهای این چشم انداز برشمرد و یادآور شد: در صورت تحقق این چشم انداز، ایران نه تنها از نظر علمی و فناوری در منطقه اول خواهد بود، بلکه ثبات و امنیت پایدار در کشور و منطقه برقرار و بیکاری و تورم در جامعه کنترل میشود، درآمد سرانه چهار برابر افزایش مییابد و هر خانواده ایرانی دارای یک خانه خواهد بود."
وی استقرار دولت کارآمد، بلوغ آزادی و مردمسالاری و رشد عدالت و تامین حقوق شهروندی را از جمله پیامدهای دیگر تحقق این چشم انداز عنوان کرد و گفت: "در کنار این پیشرفتها، ایران در سال 1404 می تواند تبدیل به یک قدرت منطقهای شود."
در این مراسم علیرضا برازش مدیر شبکه یک برگزاری این نشست را گام مهمی در جهت تحول برنامهسازی با هدف تحقق اهداف چشم انداز توصیف کرد و افزود: "براساس نظرسنجی که اسفندماه 85 توسط صدا و سیما انجام شده، 77 درصد مردم عنوان کردهاند چیزی قابل توجه از سند چشم انداز نشنیده اند."
وی با اشاره به این بخش از نظرسنجی که 88 درصد از کسانی که اعلام کردهاند درباره سند چشمانداز اطلاعاتی دارند، اظهار داشتهاند این اطلاعات را از صدا و سیما کسب کردهاند، گفت: "این یافتهها به این معنی است که مسئولان امر باید صدا و سیما را پشتیبانی کنند تا صدا و سیما بتواند مردم را با سیاستها و افقهای سند چشمانداز 20 ساله همراه کند. بیشک نتیجه اعمال این سیاست، مطالبه اهداف سند چشم انداز از سوی مردم است."
برازش افزود: "تا مردم از سند چشمانداز اطلاع نداشته باشند، عزمشان برای تحقق این چشمانداز جزم نخواهد شد. 82 درصد مردم در این نظرسنجی اعلام کردهاند علاقه دارند درباره چشمانداز بدانند، اما بستر لازم برای این دانستن وجود ندارد. 70 میلیون ایرانی قرار است این سند ملی را عمل کنند و تا مردم آن را مطالبه نکنند و تا تحقق افق ایران 1404 تبدیل به یک دغدغه ملی نشود، تحقق این چشم انداز آسان نخواهد بود."
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