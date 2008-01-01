اولین اکوموزه عشایر کشور در استان فارس احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آرش کوشا ظهر امروز در نشستی خبری افزود: در حال حاضر مشغول طراحی احداث این اکوموزه هستیم و عملیات اجرایی آن را از سال آینده آغاز می کنیم.

وی مساحت این اکوموزه را 20 هکتار اعلام و اضافه کرد: برای احداث این طرح حدود پنج میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

دبیر کمیته ملی طبیعت گردی ادامه داد: از آنجایی که شهرستان فیروزآباد از نظر استقرار عشایر دائمی و کوچنده و نزدیکی به مرکزفارس در شرایط خوبی قرار دارد به همین خاطر مقرر شد که اولین اکوموزه کشور در این منطقه احداث شود.

کوشا خاطرنشان کرد: علاوه بر این چهار سایت دیگر برای احداث اکو موزه در سطح استانهای مختلف کشور در نظر گرفته شده که به دنبال مکان یابی و اقدامات اولیه احداث این چهار پروژه هستیم.

وی از سایت آبشار مارگون و بهشت گمشده به عنوان یکی ازسایتهای پیشتاز برای بخش طبیعت گردی یاد و اضافه کرد: برای این کار مقرر شده که محیط زیست مطالعات آن را دراولویت قرار دهد.

دبیر کمیته ملی طبیعت گردی دربخش دیگری از سخنان خود از تهیه اولین نرم افزار اکوتوریسم ایران خبر داد و افزود: از این پس می توان با مراجعه به این نرم افزار اطلاعات هر منطقه و سایت گردشگری مانند آبشارمارگون را استخراج کرد ضمن اینکه برای هر منطقه حدود 100نوع اطلاعات مختلف نظیر فاصله تا مرکزشهر، امکانات گردشگری، فاصله تا نزدیکترین هتل و بیمارستان و... گنجانده شده است.