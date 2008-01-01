  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۱ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۳۷

جشنواره تئاتر رضوی بین المللی شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی جشنواره تئاتر رضوی گفت: از سال آینده جشنواره تئاتر رضوی در سطح بین المللی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی بعد از ظهر امروز در نشست شورای فرهنگی استان خراسان شمالی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  استان خراسان شمالی به دنبال میزبانی بخش داخلی و خارجی این جشنواره است.

وی عنوان کرد: دبیرخانه دایمی جشنواره تئاتر رضوی در بخش داخلی  از امسال در مرکز استان خراسان شمالی شهر بجنورد دایر شده است.

سوقندی خاطرنشان کرد: با استقرار دایمی دبیرخانه جشنواره تئاتر رضوی در بجنورد، استان خراسان شمالی میزبان این رویداد فرهنگی کشوری خواهد بود.

وی تاکید کرد: ستاد جشنواره رضوی پس از درخواست استان خراسان شمالی برای میزبانی هر دو بخش جشنواره تئاتر رضوی به دنبال بازدید از امکانات و اماکن فرهنگی و هنری این استان است.

سوقندی اظهار داشت: در صورت تائید  امکانات استان خراسان شمالی از سوی ستاد جشنواره رضوی، استان خراسان شمالی از سال آینده بخش بین المللی این جشنواره تئاتر را نیز میزبانی خواهد کرد.

وی گفت: استان خراسان شمالی امکانات مناسب برای برگزاری بخش بین المللی و داخلی جشنواره تئاتر رضوی را دارد و علاوه بر دو مجتمع فرهنگی و هنری در شهر بجنورد در شهرهای شیروان و اسفراین نیز این امکانات وجود دارد.

 

کد مطلب 614472

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها