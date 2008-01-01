جشنواره تئاتر رضوی بین المللی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی بعد از ظهر امروز در نشست شورای فرهنگی استان خراسان شمالی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی به دنبال میزبانی بخش داخلی و خارجی این جشنواره است.

وی عنوان کرد: دبیرخانه دایمی جشنواره تئاتر رضوی در بخش داخلی از امسال در مرکز استان خراسان شمالی شهر بجنورد دایر شده است.

سوقندی خاطرنشان کرد: با استقرار دایمی دبیرخانه جشنواره تئاتر رضوی در بجنورد، استان خراسان شمالی میزبان این رویداد فرهنگی کشوری خواهد بود.

وی تاکید کرد: ستاد جشنواره رضوی پس از درخواست استان خراسان شمالی برای میزبانی هر دو بخش جشنواره تئاتر رضوی به دنبال بازدید از امکانات و اماکن فرهنگی و هنری این استان است.

سوقندی اظهار داشت: در صورت تائید امکانات استان خراسان شمالی از سوی ستاد جشنواره رضوی، استان خراسان شمالی از سال آینده بخش بین المللی این جشنواره تئاتر را نیز میزبانی خواهد کرد.

وی گفت: استان خراسان شمالی امکانات مناسب برای برگزاری بخش بین المللی و داخلی جشنواره تئاتر رضوی را دارد و علاوه بر دو مجتمع فرهنگی و هنری در شهر بجنورد در شهرهای شیروان و اسفراین نیز این امکانات وجود دارد.



