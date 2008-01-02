"سینما و ادبیات" زمستانی آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره زمستان "سینما و ادبیات" با سخنی با خوانندگان آغاز می‌شود و در ادامه نیم‌ویژه‌نامه تئو آنجلوپولوس فیلمساز نامدار سینمای یونان در صفحات سینمای جهان منعکس شده با مطالبی چون سینمای یونانی فرانسه، تاریخ سینمای یونان و آنجلوپولوس، گفتگو با فیلمساز، درباره "چشم‌اندازی در مه"، "نگاه خیره اولیس"، "علفزار گریان"، "سفر به سیترا"، "گام معلق لک لک"، "اسکندر کبیر" و "ابدیت و یکروز"، درباره کنستانتین گاوراس و نقد فیلم "حکومت نظامی".

صفحات سینمای ایران نگاهی دارد به "مقوله تأثیرپذیری و تقلید سینمای ایران از سینمای جهان"، "برداشت هنرمندانه یا رونوشت برابر اصل"، "کیارستمی / برسون: یک بازی" و "اقتباس از ژانر وحشت در سینمای ایران". چند قطعه شعر و داستان کوتاه در صفحات داستان و شعر و گفتگو با رضا سیدحسینی، عبدالله کوثری، فرزانه طاهری و مطالبی درباره وظایف یک ترجمه ادبی، تئاتر ایرانی، خاطره و تاریخ در آثار ویلیام فاکنر و نقش شهر و حومه در آثار گلی ترقی در صفحات نقد و بررسی آمده است.

صفحات مباحث نظری می پردازد به مقالاتی چون "چگونه به تلویزیون نگاه کنیم"، "تلویزیون به زعم ژان فرانسوا لیوتار"، "پیامدهای زیباشناختی شدن ایدئولوژی"، "درباره نسبت میان روشنفکران ایرانی و تلویزیون" و "تلویزیون صنعت فرهنگساز، سرگرمی ملال آور". وقایع اتفاقیه، معرفی کتاب و پاسخ به نامه به مطالب این شماره پایان می دهد.

پانزدهمین شماره فصلنامه "سینما و ادبیات" ویژه زمستان به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی همایون خسروی دهکردی در 128 صفحه با قیمت 1500 تومان در دسترس علاقمندان است.