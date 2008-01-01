طرح تعویض سیستم گرمایشی و تهویه 15 هزار مرغداری اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کمیته انرژی ستاد تبصره 13 ضمن اعلام این مطلب گفت: در این طرح که ظرف مدت 2 سال اجرا می شود سیستمهای گرمایشی فرسوده قدیمی و پرمصرف در 9 هزار واحد مرغداری که بیش از 30 سال از عمر آنها می گذرد با تجهیزات جدید با راندمان بالا جایگزین می شوند و همچنین سیستم تهویه مکانیزه هوشمند در تمامی 15 هزار واحد مرغداری نصب خواهد شد.

حسین بهمن آبادی اظهار داشت: نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد تبصره های 13 و 11 قانون بودجه کل کشور با توجه به ارتباط این صنعت با زندگی اقشار آسیب پذیر مصوب کردند که تمامی هزینه های اجرای این پروژه توسط دولت و به صورت کمک بلا عوض پرداخت شود.

دبیر کمیته انرژی ستاد تبصره 13 خاطر نشان کرد: سالانه بالغ بر 2.4 میلیارد لیتر سوخت در مرغداری های کشور مصرف می شود که با اجرای این طرح حدود 40 درصد در میزان مصرف سوخت و 30 درصد در مصرف برق مرغداری ها صرفه جویی می شود.

وی تصریح کرد با اتمام این طرح پس از یکسال، از محل صرفه جویی های حاصله ، چندین برابر هزینه های انجام شده به دولت برگشت خواهد داشت.

بهمن آبادی افزود: صنایع و بخشهای مختلف انرژی بر در کشور می توانند طرحهای خود در زمینه کاهش مصرف سوخت و انرژی را به کارگروه های تخصصی تبصره 11 واقع در وزارت نفت، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و وزارت نیرو، سازمان بهره وری انرژی ایران ارسال کنند تا پس از بررسی و در صورت تصویب، این طرحها برای اجرا مورد حمایت دولت قرار گیرند.