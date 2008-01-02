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۱۲ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۱۴

میدل باس ها موظف به نصب GPS هستند

میدل باس ها موظف به نصب GPS هستند

رئیس اداره تجهیزات فنی پلیس راه کشور گفت: بر اساس مقررات هر خودرویی که ظرفیت بیش از 27 صندلی را داشته باشد موظف به نصب سیستم GPS است و تردد میدل باس ها بدون تجهیز به این سیستم در جاده های کشور ممنوع است.

سرهنگ ایرج برند کام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر 70 درصد از کل تاکسی های مسافربر جاده ای به سیستم GPS مجهز می باشند.

وی افزود: تاکنون نصب این سیستم بر روی تاکسی های مسافربر جاده ای در 7 استان مازندران، گیلان، کرمانشاه، مرکزی، آذربایجان غربی، کردستان و خراسان رضوی به پایان رسیده است و تجهیز این خودروها به سیستم موقعیت یاب جهانی در بقیه استانها ادامه دارد.

سرهنگ برند کام در پاسخ به این سوال که آیا خودروهای میدل باس موظف به نصب سیستم GPS هستند، گفت: با توجه به اینکه خودروهای میدل باس ظرفیتی بیش از 27 صندلی دارند لذا بر طبق قانون موظف به نصب سیستم موقعیت یاب جهانی هستند.

وی تاکید کرد: در صورت عدم تجهیز این خودروها به سیستم GPS اجازه تردد در جاده های کشور به آنها داده نخواهد شد.

رئیس اداره تجهیزات فنی پلیس راه کشور ، ادامه داد: هم اکنون در استانهای بوشهر، فارس، هرمزگان، اصفهان، خراسان رضوی، تهران، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، کرمانشاه، یزد و سیستان و بلوچستان ایستگاه نصب سیستم موقعیت یاب جهانی وجود دارد.

وی در ادامه در خصوص وضعیت تردد خودروهای مجهز به سیستم موقعیت یاب جهانی در جاده های کشور در هفته گذشته، گفت: در 6  روز گذشته از 248 هزار و 640 تردد در جاده های کشور، 121 هزار و 692 تخلف رانندگی گزارش شده است.

 

کد مطلب 614492

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