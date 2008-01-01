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۱۱ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۴۳

ناظری در نمایشگاه موسیقی:

اکثر کارهای من تقلبی و بدون اجازه منتشر شده است

اکثر کارهای من تقلبی و بدون اجازه منتشر شده است

اغلب کارهای تصویری من تقلبی و بدون مجوز منتشر شده است و مسئولان باید برای رعایت حقوق مادی و معنوی هنرمندان فکر اصولی کنند تا در سایه این حمایت و امنیت روانی ، هم هنرمند و هم ناشر در در جهت اعتلای هنر موسیقی تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ناظری با بیان این مطلب در حاشیه دیدار از نمایشگاه موسیقی و آثار شنیداری تهران در جمع خبرنگاران گفت : جز تعداد اندکی از آثار صوتی بیشترآثار منتشر شده از ساخته های من بدون اطلاع و مجوز در نمایشگاه موسیقی و آثار شنیداری و توسط ناشران عرضه و به فروش می رسد.

وی در ادامه افزود : برای حفظ حقوق هنرمندان باید نوعی فرهنگ سازی در جهت آگاهی بخشیدن به مردم صورت گیرد و خوشبختانه این نمایشگاه موسیقی فرصت مناسب و مغتنمی در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشیدن به مخاطب فراهم کرده است .

این خواننده در ارزیابی نخستین نمایشگاه موسیقی ایران گفت : نگاه تخصصی به مقوله های فرهنگی مانند برپایی نمایشگاه موسیقی تا کنون صودت نگرفته است و برگزاری این نماپشگاه علاوه بر خوشحالی اهالی موسیقی موجب شده تا مردم و دوستداران هنر موسیقی بدون واسطه با آثار تولید شده در این حوزه آشنا شوند؛ تجمع محصولات موسیقایی در مکان مشخصی به نام نمایشگاه باعث آشنایی مردم و ارتقاء سطح فرهنگ مردم شده است . 

ناظری در پایان به همکاری هنرمندان موسیقی اشاره کرد و گفت : هنرمندان موسیقی سنتی و موسیقی اصیل ایرانی در طول سال ها فعالیت در این عرصه دچار از هم گسیختگی و کدورت شده اند و به نظرمن وقت آن رسیده این دلخوری ها به پایان یرسد و همه هنرمندان صاحب نام در حوزه موسیقی سنتی به مهر کنار هم جمع شوند که اگر این اتفاق بیافتند من هم مشناقانه پا پیش می گذارم.

کد مطلب 614505

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