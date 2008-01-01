اعضای هیئت بازرسی انتخابات خراسان شمالی معرفی شدند

محمدحسین نژاد حسین عصر امروز در مراسم آغاز بکار بازرسی انتخابات مجلس در خراسان شمالی افزود: ماشاء الله طالبی، محمد نورانی، حسین محمدزاده و صادق محمودیان به عنوان اعضای هیئت بازرسی هشتیمن دوره انتخابات مجلس را در استان خراسان شمالی بر عهده دارند.

وی اضافه کرد: هیئتهای بازرسی انتخابات در کنار هیئتهای اجرایی و نظارت شورای نگهبان حفاظت و صیانت از آرای مردم را در شعب اخذ رای بر عهده دارند.

نژادحسین خاطرنشان کرد: این هیئتها کار رسیدگی به شکایات مردمی از تخلفات انتخاباتی و تخلف نامزدهای انتخاباتی را نیز بر عهده داشته و متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی خواهند کرد.

معاون استاندار خراسان شمالی امانتداری و ایجاد اعتماد در بین رای دهندگان را مهمترین وظیفه هیئتهای بازرسی هشتمین دوره انتخابات مجلس در استان خراسان شمالی اعلام کرد.