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۱۱ دی ۱۳۸۶، ۱۷:۲۲

اعضای هیئت بازرسی انتخابات خراسان شمالی معرفی شدند

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بازرسی هشتمین دوره انتخابات مجلس استان خراسان شمالی گفت: اعضای هیئت بازرسی انتخابات مجلس استان خراسان شمالی کار خود را شروع کردند.

محمدحسین نژاد حسین عصر امروز در مراسم آغاز بکار بازرسی انتخابات مجلس در خراسان شمالی افزود: ماشاء الله طالبی، محمد نورانی، حسین محمدزاده و صادق محمودیان به عنوان اعضای هیئت بازرسی هشتیمن دوره انتخابات مجلس را در استان خراسان شمالی بر عهده دارند.

وی اضافه کرد: هیئتهای بازرسی انتخابات در کنار هیئتهای اجرایی و نظارت شورای نگهبان حفاظت و صیانت از آرای مردم را در شعب اخذ رای بر عهده دارند.

نژادحسین خاطرنشان کرد: این هیئتها کار رسیدگی به شکایات مردمی از تخلفات انتخاباتی و تخلف نامزدهای انتخاباتی را نیز بر عهده داشته و متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی خواهند کرد.

معاون استاندار خراسان شمالی امانتداری و ایجاد اعتماد در بین رای دهندگان را مهمترین وظیفه هیئتهای بازرسی هشتمین دوره انتخابات مجلس در استان خراسان شمالی اعلام کرد.

کد مطلب 614507

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