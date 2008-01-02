"ققنوس" دیر آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره آذرماه "ققنوس" با یادداشتی از مشاور ارتباطات فرهنگی و امور رسانه ای معاونت سینمایی آغاز می‌شود. اخباری از سینمای دفاع مقدس و تازه‌های تولید در این حیطه، نشست رسانه‌ای جشنواره "جم" و اعتراض رئیس انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس به ادغام جشنواره دفاع مقدس و فجر در ادامه منعکس شده است.

گفتگو با ناصر شفق از بنیانگذاران انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، نقدی بر فیلم "اتوبوس شب" کیومرث پوراحمد، سخنان نویسندگانی چون عبدالعلی دستغیب، مجید قیصری و فتح‌الله بی نیاز درباره ادبیات دفاع مقدس، گزارش تصویری از جنگ ویتنام، مطلبی درباره 10 ساله شدن حاج کاظم "آژانس شیشه ای" و مرور کارنامه ابراهیم حاتمی‌کیا در ادامه مطالب آمده است.

گفتگو با اصغر نقی‌زاده بازیگر ثابت فیلم‌های دفاع مقدسی حاتمی‌کیا، مطلبی درباره استفاده از سلاح شیمیایی علیه ایران از دریچه اسناد، فهرست شرکت‌های غربی تجهیزکننده رژیم صدام به سلاح شیمیایی، گفتگو با رضا رئیسی نویسنده حوزه ادبیات دفاع مقدس، اخبار کوتاه و خاطره‌های سردار قالیباف از جبهه‌های جنگ به کار این شماره پایان می‌دهد.

بیست و سومین شماره نشریه انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس "ققنوس" ویژه آذرماه 86 به صاحب امتیازی انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و مدیر مسئولی محمدرضا شرف‌الدین در 32 صفحه منتشر شده است.