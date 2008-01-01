حمایت دولت از شهرداری جهت نوسازی بافت های فرسوده ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمزه شکیب در جلسه امروز شورای شهر افزود: از دو میلیون و 400 هزار واحد مسکونی تهران ، 400 هزار واحد فرسوده هستند و با توجه به برنامه ای که شهرداری برای نوسازی بافت های فرسوده دارد تنها 20 هزار واحد طی دو سال نوسازی می شود.

وی تصریح کرد: با در نظر گرفتن روند فعلی، 50 تا 60 سال نوسازی بافت های فرسوده طول می کشد و در این راه تنها باید حمایت جدی دولت را شاهد باشیم.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر، به ایجاد انگیزه برای مشارکت در نوسازی بافت های فرسوده تاکید کرد و افزود: در نوسازی بافت های فرسوده مردم باید انگیزه لازم را داشته باشند و روالی را در نظر گرفت تا مردم سود بیشتری را منتفع شوند و تا زمانی که سود حاصل از نوسازی بافت های فرسوده برای مردم مطلوب نباشد آنها مشارکت لازم را در این زمینه انجام نمی دهند.

شکیب همچنین با اشاره به برخی مشکلات فرهنگی در این زمینه، افزود: ممکن است زندگی آپارتمان نشینی برای مردم ساکن بافت های فرسوده قابل قبول نباشد و آنها وضعیت کنونی را بیشتر ترجیح می دهند تا زندگی در آپارتمان که آن هم مشکلات خود را دارد.

رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز در این خصوص، گفت: طرح پیشنهاد تامین بودجه نوسازی بافت های فرسوده صرفا برای بافت های فرسوده دارای سه شاخص ریزدانگی ، نفوذ ناپذیری و واحدهای غیر مقاوم است که در این رابطه جلساتی با وزارت مسکن ، دارایی ، سازمان ثبت و مجموعه شهرداری برگزار کرده ایم که برآورد ریالی وزارت مسکن در رابطه با نوسازی این بخش از بافت های فرسوده، 5 میلیارد تومان برای هرهکتار در سال 84 بوده است.

وی همچنین افزود: با توجه به وجود 3 هزار و 268 هکتار بافت فرسوده دارای هر سه شاخص در تهران ، در نظر گرفتن تورم سالانه و جمعی شرایط به این نتیجه رسیدیم که نوسازی هر هکتار از این بافت 8 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر خاطرنشان کرد: با استناد به مفاد 30 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر تکلیف دولت به بازسازی و نوسازی بافت های قدیمی شهرها و روستاها ، شورای شهر تقاضا دارد دولت نسبت به اعتبارات لازم در بودجه سنواتی خود با لحاظ شاخص تورم سالانه در مدت باقیمانده از اجرای این ماده که 7 سال است با رویکرد توانمندسازی بخش خصوصی و جلب مشارکت های اجتماعی مردم اقدامات لازم اعمال کند.

خادم یادآور شد، با گذشت سه سال از اجرای برنامه چهارم توسعه 500 میلیارد تومان به عنوان اوراق مشارکت برای شهرداری های کل کشور از سوی مجلس تصویب شد که 400 میلیارد تومان به شهرداری اختصاص داده شد ، بنابراین اگر با 200 میلیارد تومان آن هم موافقت و محقق شود احیا 3268 هکتار از بافت های فرسوده 180 سال طول می کشد.