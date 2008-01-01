جای سازهای بومی در نمایشگاه موسیقی خالی است

مجید درخشانی نوازنده تار با بیان این مطلب درخصوص کم و کیف برگزاری نمایشگاه موسیقی گفت : اطلاع رسانی در خصوص برگزاری چنین نمایشگاهی بسیار اندک بود و اغلب گروه های موسیقی از وجود چنین نمایشگاهی آگاه نبودند به همین دلیل از حضور در این نمایشگاه محروم شدند ولی با وجود تمام کمبودها به نظرمن مسئولان برگزاری نمایشگاه موسیقی در قدم اول موفق عمل کردند.

سرپرست گروه موسیقی خورشید در ادامه گفت : تجمع محصولات موسیقایی در مکانی مثل نمایشگاه امکان دسترسی مخاطب به تمام این محصولات را آسان می کند اما متاسفانه اغلب گروههای شاخص موسیقی دراین نمایشگاه حضور نداشتند و این عدم حضور تنوع موضوعی را اندک کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد : برنامه های جنبی نمایشگاه موسیقی مانند برگزاری کنسرت گروههای نوپا و همچنین نشست های تخصصی در جهت آسیب شناسی موسیقی اتفاق خوبی است که باید آن را به فال نیک گرفت و امیدوارم این نمایشگاه در سالهای آینده پربارتر و مستقل از جشنواره موسیقی برگزار شود.