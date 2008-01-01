ارزش معاملات بورس کالای ایران از مرز 10 میلیارد ریال گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات روز سه‌شنبه بورس کالای ایران 13 هزار و 925 تن عرضه در مقابل 28 هزار و 690 تن تقاضا انجام شد که معاملات شامل 11 هزار و 265 تن عرضه و در مقابل 5 هزار و 530 تن تقاضا برای محصولات فلزی و 2 هزار و 660 تن عرضه و در مقابل 23 هزار و 160 تن تقاضا برای محصولات کشاورزی بود.

در رینگ محصولات فلزی، در گروه آلومینیوم ، 20 تن شمش آلومینیوم در یک رینگ معاملاتی به ارزش 469 میلیون ریال به صورت نقدی به فروش رفت که از نظر وزن وارزش به ترتیب 90/2 و 31/4 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

در گروه کنسانتره فلزات گرانبها ، 10 تن کنسانتره فلزات گرانبها در 2 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 8 میلیارد و 35 میلیون و 760 هزار ریال به صورت نقدی مورد معامله قرار گرفت که از نظر وزن وارزش 45/1 و 85/73 درصد از کل بازار را از آن خود کرد.

در گروه فولاد نیز یک هزار و 100 تن تیرآهن و ورق گرم عرضه شد که به رغم وجود تقاضای 500 تن ، معامله‌ای بر روی آن صورت نگرفت.

همچنین در گروه مس 10 هزار تن مس کم عیار عرضه شد که با وجود تقاضای 5 هزار تن در این گروه معامله‌ای انجام نشد.

در رینگ محصولات کشاورزی، در گروه کنجاله ، 185 تن کنجاله سویا به صورت سلف در یک رینگ معاملاتی به ارزش 762 میلیون و 200 هزار ریال داد و ستد شد که از نظر حجم و ارزش 81/26 و 7 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش، در گروه ذرت، 175 تن ذرت دانه‌ای به ارزش 459 میلیون و 300 هزار ریال به صورت سلف در 3 رینگ معاملاتی معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 36/25 و 22/4 درصد از کل بازار بود.

در گروه شکر نیز 300 تن شکر سفید به صورت نقدی در یک رینگ معاملاتی به ارزش یک میلیارد و 155 میلیون ریال به فروش رفت که از نظر وزن و ارزش 48/43 و 61/10 درصد از کل بازار را از آن خود کرد.