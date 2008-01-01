شیخ قرضاوی حمله به حجاج را ننگ بشریت دانست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، شیخ القرضاوی ضمن تاکید بر بازگشت حجاج فلسطینی بلاتکلیف در پشت گذرگاه رفح در نوار غزه، جلوگیری از ورود این حجاج و کشته شدن آنها را "ننگی برای بشریت توصیف کرد.

وی در سخنانی با ابراز تاسف از حمله نظامیان اسرائیلی به حجاج فلسطینی گفت : فلسطینیان حتی در عبادت و به جا آوردن فریضه الهی با مشکل روبرو هستند.

قرضاوی همچنین از اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و تمام آزادیخواهان غربی و شرقی خواست که برای حل مشکل حجاج فلسطین وارد عمل شوند.



بیش از یک هزار زائر خانه خدا در پشت گذرگاههای غزه بلاتکلیف مانده اند و رژیم صهیونیستی از ورود آنان به غزه جلوگیری می کند.



روز گذشته یکی از زائران فلسطینی در درگیری با پلیس مصر کشته شد.