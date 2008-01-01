اطلاعات کاملی از هانزاروستوک داریم/ شاید تا بازی با قطر هم مربی تیم ملی باشم

به گزارش خبرنگارمهر، منصور ابراهیم زاده که در پایان تمرین عصر امروز در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: از هانزاروستوک که برای دیداری تدارکاتی از دبی وارد ایران می شود، شناخت خوبی بدست آورده ایم و امیدواریم بتوانیم ضمن ارائه بازی قابل قبول برابر آنها، نتیجه مناسبی را هم بدست آوریم.

وی درمورد انتخاب لیست تیم ملی ادامه داد: پس از آنکه به این سمت منصوب شدم، برای انتخاب نفرات تیم ملی با کارشناسان معتبر فوتبال مشورت کردم. این انتخاب کار سختی بود اما من تنها نبودم و افراد دیگری به من کمک کردند تا نام بهترین نفرات ایران را در این لیست قراردهیم.

سرمربی موقت تیم ملی فوتبال کشورمان تصریح کرد: امروز نخستین جلسه تمرین تیم ملی را برگزار کردیم و توانستیم شناختی نسبی از وضعیت بازیکنان حاضر در اردو بدست آوریم، البته تنها لژیونر حاضر در این تمرین کعبی بود زیرا در تعطیلات نیم فصل و برای 10 روز استراحت به ایران آمده بود.

ابراهیم زاده با موجه دانستن غیبت 5 بازیکنی که در این تمرین شرکت نکردند، اضافه کرد: کریمی و کاظمیان به احتمال زیاد با به پایان رسیدن دیدارهای هفته جاری لیگ های قطر و امارات از پنجشنبه در اردوی تیم ملی شرکت خواهند کرد. همچنین جباری و طالب لو هم به علت نیاز باشگاه استقلال به آنها در امارات هستند. میرزاپور هم به خاطر همراهی استیل آذین در دیدار با تراکتورسازی در این تمرین حضور نداشت.

وی همچنین تکید کرد: تا زمانی که در تیم ملی حضور داشته باشم، وظایف خود را برای آماده سازی ملی پوشان به نحو احسن پیگیری خواهم کرد. ضمن اینکه این احتمال وجود دارد سرمربی تیم ملی تا پایان دیدارهای تدارکاتی ایران برابر هانزاروستوک و قطر انتخاب نشود که در این صورت وظیفه ما برای آماده سازی تیم ملی جهت حضور موفق در این دیدارها سخت تر خواهد شد.

سرمربی موقت تیم ملی فوتبال کشورمان درپایان گفت: همه سعی و تلاش کادرفنی تیم ملی این است که از هر حیث تیمی قدرتمند را آماده کنیم تا نفرات با هماهنگی و آمادگی کامل در مسابقات دوستانه و حتی رسمی آینده شرکت کند.