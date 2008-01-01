به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران و رایزنیهای فرهنگی در کشورهای هدف، اطلاعات تورگردانان سراسر دنیا در دو اولویت، دریافت و در بانک اطلاعاتی ثبت شده است.
همچنین به منظور تعامل سطح همکاریهای صنعت گردشگری و بخش خصوصی و امکان ارتقا ارتباط با مؤسسات گردشگری کشورهای هدف برای در نظر گرفتن ایران به عنوان مقصد گردشگری همایشی با حضور تورگردانان کشورهای اولویت اول شامل آذربایجان، چین، آلمان، اندونزی، نروژ، ترکمنستان، امارات متحده عربی، بوسنی، فرانسه، هلند، مالزی، کرهجنوبی و سوئیس جهت معرفی توانمندیها و قابلیتهای گردشگری در تهران برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است، در این راستا جاذبههای طبیعی و تاریخی ایران به منظور آشناسازی برای این مجموعهها تدوین شده است. کشورهای اولویت دوم این طرح نیز شامل 21 کشور حوزه خلیج فارس، آفریقایی، اروپایی و استرالیا است.
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