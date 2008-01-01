چلسی نخستین تیم پیروز سال 2008 لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و یکم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان، عصر امروز با برگزاری یک دیدار آغاز شد که تیم فوتبال چلسی در زمین فولهام با نتیجه 2 بر یک به پیروزی دست یافت.
برپایه این گزارش، دراین دیدارکه در ورزشگاه کران برگزارشد، مورفی(10-پنالتی) برای فولهام گلزنی کرد و کالو(54) و بالاک(62- پنالتی) گل های پیروزی تیم چلسی را به ثمر رساندند.
در ادامه این مسابقات امشب دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* آرسنال - وستهام
* منچستریونایتد - بیرمنگام
* میدلزبرو - اورتون
* ریدینگ - پورتسموث
آستون ویلا - تاتنهام
هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ برتر انگلستان فردا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* نیوکاسل - منچسترسیتی
* بلکبرن - ساندرلند
* بولتون - دربی
* لیورپول - ویگان
جدول رده بندی:
1- آرسنال 47 امتیاز
2- منچستریونایتد 45 امتیاز
3- چلسی 44 امتیاز
4- لیورپول 37 امتیاز
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18- ویگان اتلتیک 16 امتیاز
19- فولهام 15 امتیاز
20- دربی کانتی 7 امتیاز
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