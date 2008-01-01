چلسی نخستین تیم پیروز سال 2008 لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و یکم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان، عصر امروز با برگزاری یک دیدار آغاز شد که تیم فوتبال چلسی در زمین فولهام با نتیجه 2 بر یک به پیروزی دست یافت.

برپایه این گزارش، دراین دیدارکه در ورزشگاه کران برگزارشد، مورفی(10-پنالتی) برای فولهام گلزنی کرد و کالو(54) و بالاک(62- پنالتی) گل های پیروزی تیم چلسی را به ثمر رساندند.