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۱۱ دی ۱۳۸۶، ۱۹:۱۵

/هفته بیست و یکم لیگ برتر/

چلسی نخستین تیم پیروز سال 2008 لیگ برتر

چلسی نخستین تیم پیروز سال 2008 لیگ برتر

تیم فوتبال چلسی با برتری مقابل فولهام عنوان نخستین تیم برنده در رقابت های سال 2008 لیگ برتر انگلستان را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و یکم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان، عصر امروز با برگزاری یک دیدار آغاز شد که تیم فوتبال چلسی در زمین فولهام با نتیجه 2 بر یک به پیروزی دست یافت.

برپایه این گزارش، دراین دیدارکه در ورزشگاه کران برگزارشد، مورفی(10-پنالتی) برای فولهام گلزنی کرد و کالو(54) و بالاک(62- پنالتی) گل های پیروزی تیم چلسی را به ثمر رساندند.

در ادامه این مسابقات امشب دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* آرسنال - وستهام
* منچستریونایتد - بیرمنگام
* میدلزبرو - اورتون
* ریدینگ - پورتسموث
آستون ویلا - تاتنهام

هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ برتر انگلستان فردا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* نیوکاسل - منچسترسیتی
* بلکبرن - ساندرلند
* بولتون - دربی
* لیورپول - ویگان

جدول رده بندی:
1- آرسنال 47 امتیاز
2- منچستریونایتد 45 امتیاز
3- چلسی 44 امتیاز
4- لیورپول 37 امتیاز
.............................
18- ویگان اتلتیک 16 امتیاز
19- فولهام 15 امتیاز
20- دربی کانتی 7 امتیاز
کد مطلب 614607

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