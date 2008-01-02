اسناد ارزشمند باید به کتابخانه ملی کشور تحویل شوند

حسین کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: هر گونه دفاتر پرونده ای، عکس، نقشه، کلیشه ها، نمودارها، فیلم ها، نوارهای کاست و تصویری و اسنادی که در ادارات دولتی تهیه شده و به لحاظ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی ارزش نگهداری دائمی دارند، جزء اسناد محسوب می شوند و باید در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری شوند .

وی بیان داشت: این سازمان اسناد را قیمت گذاری و خریداری کرده یا بصورت امانت و اهداء دریافت می کند .

کدخدایی عنوان کرد: اسناد ادارات استانها از سوی این سازمان ارزشیابی و پس از صدور مجوز، اسناد آرشیوی برای بهره برداری محققان به سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور انتقال داده می شوند .

وی تصریح کرد: بعضی از ادارات کهگیلویه و بویراحمد اسنادی مربوط به بیش از 28 سال پیش را در بایگانی نگهداری می کنند که باید سریعاً بررسی شده و انتقال یابند .