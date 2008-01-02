  1. استانها
  2. تهران
۱۲ دی ۱۳۸۶، ۸:۲۹

اسناد ارزشمند باید به کتابخانه ملی کشور تحویل شوند

اسناد ارزشمند باید به کتابخانه ملی کشور تحویل شوند

خبرگزاری مهر - گروه استانها: مسئول اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه مرکزی کشور گفت: اسناد ارزشمند دستگاههای دولتی و مردم باید به سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور تحویل داده شوند تا مورد حفاظت و صیانت قرار گیرند.

حسین کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: هر گونه دفاتر پرونده ای، عکس، نقشه، کلیشه ها، نمودارها، فیلم ها، نوارهای کاست و تصویری و اسنادی که در ادارات دولتی تهیه شده و به لحاظ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی ارزش نگهداری دائمی دارند، جزء اسناد محسوب می شوند و باید در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری شوند.

وی بیان داشت: این سازمان اسناد را قیمت گذاری و خریداری کرده یا بصورت امانت و اهداء دریافت می کند.

کدخدایی عنوان کرد: اسناد ادارات استانها از سوی این سازمان ارزشیابی و پس از صدور مجوز، اسناد آرشیوی برای بهره برداری محققان به سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور انتقال داده می شوند.

وی تصریح کرد: بعضی از ادارات کهگیلویه و بویراحمد اسنادی مربوط به بیش از 28 سال پیش را در بایگانی نگهداری می کنند که باید سریعاً بررسی شده و انتقال یابند.

مدیریت منطقه مرکزی اسناد کشور شامل استانهای اصفهان، مرکزی، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد به مرکزیت اصفهان است.

کد مطلب 614608

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها