دمشق قطع تماسهای فرانسه با سوریه را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های منطقه، "محسن بلال" در این رابطه گفت که علیرغم تهدیداتی که سارکوزی درباره عدم برقراری تماس با سوریه داشت اوایل روز دوشنبه مقامات فرانسه با المعلم دوبار تماس (تلفنی) داشته اند.

سارکوزی روز یکشنبه در قاهره گفته بود که پاریس تا زمانی که دمشق تمایلی برای انتخاب رئیس جمهوری جدید در لبنان از خود نشان ندهد، با این کشور تماس نخواهد داشت.

بلال گفت: "ولید المعلم وزیر خارجه سوریه روز دوشنبه صبح دو تماس تلفنی از کلود گوان دبیر کل کاخ الیزه در خصوص تلاش های سوریه و فرانسه برای رسیدن به یک راه حل رضایت بخش برای حل بحران لبنان دریافت کرده است."

بلال همچنین از توافق دو طرف برای حل بحران لبنان خبر داد.