وی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "این متن نمایشی برشی از زندگی هفت زن / مادر است که به طریقی زندگی آنها به همدیگر مربوط می‌شود. این زنان با نوعی مشکل بحرانی در مقاطع مختلف زندگی خود درباره فرزندانشان مواجه می‌شوند و من تلاش کرده‌ام تصویری واقعگرا از مشکلات مادران به عنوان حلقه ارتباط دو نسل ارائه کنم."

یثربی درباره انتخاب بازیگران "بازماندگان" افزود: "بازیگران زن نمایش انتخاب شده‌اند و تلاش کردم تمام آنها تئاتری باشند. چون هر بازیگر زن باید پنج تا شش نقش مختلف را کنار هم بازی کند. البته تعدادی بازیگر مرد نیز در این نمایش حضور خواهند داشت که هنوز به صورت قطعی انتخاب نشده‌اند و قصد دارم چند چهره سینمایی را برای اجرای نمایش دعوت کنم."

این نمایشنامه‌نویس درباره زمان اجرای نمایش گفت: "قرار بود این نمایش را مردادماه در تئاتر شهر روی صحنه ببرم که شرایط فراهم نشد. اما بر اساس صحبت‌هایی که انجام شده، هر زمان که به من سالن داده شود برای اجرای نمایش آمادگی دارم. البته بر اساس مذاکرات احتمالا اردیبهشت سال آینده این نمایش در تالار اصلی یا چهارسو تئاتر شهر بر صحنه خواهد رفت."

در نمایش "بازماندگان" شبنم مقدمی، هدا ناصح، سوسن پرور، سمیه عسگری، مینو زاهدی، آشا محرابی و افسانه ماهیان به عنوان بازیگران زن حضور دارند.