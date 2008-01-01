قاهره از توافق با تهران برای تداوم رایزنیهای دوجانبه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، وزارت امور خارجه مصر این موضوع را در بیانیه مطبوعاتی خود در پی دیدار علی لاریجانی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی ایران با احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه مصر بیان کرد.

این بیانیه گفت که دو طرف درباره اهمیت تبادل آرا میان ایران و مصر به منظور تعمیق درک دو طرف درخصوص مسائل مختلف دوجانبه، منطقه ای و بین المللی و مهیا کردن اوضاع در راستای برقراری ثبات در منطقه توافق کردند.

این بیانیه افزود که لاریجانی دیدگاه کشورش را درقبال اوضاع منطقه ای و بین المللی در جریان دیدار خود با ابوالغیط ارایه کرد.



براساس این بیانیه، لاریجانی در این دیدار تحولات مربوط به تماس های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را مورد بحث و گفتگو قرار داد و به دیدگاه ایران مبنی برعدم وجود مشکلات با آژانس اشاره کرد.



لاریجانی همچنین موضع کشورش را درباره پرونده های منطقه ای و در صدر آن اوضاع عراق، لبنان و منطقه خلیج فارس تشریح کرد.



وزارت امور خارجه مصر در بیانیه خود افزود که در دیدار لاریجانی و ابوالغیط تبادل نظر درباره تحولات مختلف کنونی در زمینه روابط دوجانبه و تلاش های انجام شده برای توسعه و گسترش آن و همچنین مهمترین رویدادهای منطقه ای و شرایط کنونی مسئله هسته ای ایران صورت گرفت.