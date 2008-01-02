بوناچیچ در انتخابات 19 دی ماه فدراسیون فوتبال شرکت نمی کند

به گزارش خبرنگارمهر، لوکا بوناچیچ که به عنوان سرمربی تیم قهرمان لیگ برتر دارای حق رای درمجمع انتخاب رئیس فدراسیون آینده فوتبال شده است، به علت سفر به کرواسی نمی تواند در این مجمع شرکت کند.

برپایه این گزارش، پس از پایان دیدار سپاهان اصفهان با پرسپولیس که آخرین مسابقه نیم فصل نخست رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور محسوب می شد، مسئولان باشگاه سپاهان اصفهان با مرخصی 10 روزه لوکا بوناچیچ موافقت کردند.

سرمربی تیم سپاهان اصفهان روزپنجشنبه 13 دیماه برای شرکت درتعطیلات سال نومیلادی به کشورش بازمی گردد و با توجه به این موضوع در روز 19 دی ماه که زمان برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال است، در ایران حضور نخواهد داشت.

با توجه به این مسئله قراراست لوکا بوناچیچ نماینده ای را بصورت رسمی انتخاب کند که وی به جای سرمربی سپاهان - قهرمان فصل گذشته جام حذفی - در انتخابات رئیس فدراسیون فوتبال شرکت کند که هنوز این فرد بصورت رسمی معرفی نشده است.