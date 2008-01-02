شهروندان بجنوردی روزانه 150 تن زباله تولید می کنند

اردشیر ریاحی به خبرنگار مهر افزود: به طور میانگین روزانه هر شهروند بجنوردی یک کیلوگرم زباله تولید می کنند که این میزان پنج برابر کشورهای توسعه یافته است.

وی عنوان کرد: افزایش میزان تولید زباله و عدم تفکیک آن از سوی شهروندان بجنوردی موجب شده تا شهرداری بخش زیادی از درآمد خود را صرف جمع آوری و دفع زباله ها کنند.

شهردار بجنورد اظهار داشت: برای کاهش میزان زباله تولیدی در شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی باید رسانه های گروهی اطلاع رسانی کنند.

وی یادآور شد: همچنین باید شهروندان بجنوردی را نسبت به تفکیک زباله و سودآور بودن اجرای طرح کمپوست تشویق کرد تا با این فرایند مشکلات شهرداری در جمع آوری زباله ها مرتفع شود.

ریاحی جمعیت ساکن و مهاجر شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی را 200 هزار نفر اعلام کرده است.

