به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "هرگز کوتاه نیا" پنجشنبه 13 دی در قالب برنامه سینما یک از شبکه اول پخش می‌شود. جان گیلرمین این فیلم 90 دقیقه‌ای را با نقش‌آفرینی ریچارد تاد، پیتر سلرز، الیزابت سلارز و آدام فیث سال 1960 جلو دوربین برد. فیلمنامه را آلون فالکونر بر مبنای داستانی از گیلرمین و پیتر دو سارینی نوشت.

فیلم "هرگز کوتاه نیا" داستان جان (تاد)، بازاریاب یک شرکت مواد آرایشی و بهداشتی است. او تلاش می‌کند زندگی بهتری را برای خود و خانواده‌اش فراهم کند. او یک خودرو قسطی می خرد، اما یک باند سرقت به سرکردگی مردی به نام لایونل خودرو او را می‌دزدند. جان موضوع را به پلیس گزارش می‌کند، ولی نمی‌تواند منتظر بماند. به همین جهت خود به دنبال خودرو می‌رود.

این نخستین نقش‌ دراماتیک سلرز بازیگر مطرح بریتانیایی بود که تا پیش از این بیشتر با بازی در فیلم‌های کمدی شناخته شده می‌شد. گیلرمین فیلمساز بریتانیایی متولد 1925 و سازنده فیلم‌هایی مطرح چون "آسمانخراش جهنمی" 1974 و "کینگ کنگ" 1976 است.

فیلم تلویزیونی "حضور" به کارگردانی مسعود تکاور و تهیه‌کنندگی محمدرضا شرف‌الدین عصر جمعه 14 دی از شبکه اول پخش می‌شود. فاطمه گودرزی، شیوا بلوریان و علی‌رام نورایی نقش‌های اصلی این فیلم را ایفا می‌کنند.

فیلم داستان زنی به نام عاطفه را دنبال می‌کند که یک پزشک است. عاطفه با یک بسیجی به نام عباس ازدواج می‌کند، اما عباس شب عروسی‌اش به جبهه می‌رود. سال‌ها از ماجرا می‌گذرد و عاطفه همچنان در جستجوی عباس است، تا اینکه آشنایی تصادفی عاطفه با دختری به نام مریم زندگی او را در مسیری تازه‌ می‌اندازد.

فیلم سینمایی "آدمخوار" به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی و کارگردانی جواد مزدآبادی عصر جمعه 14 دی ساعت 17:35 از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود. در این فیلم شهرام عبدلی، آرام جعفری، رامبد شکرآبی، زهره فکورصبور، حبیب دهقان‌نسب، میرحسین معلومی و سیدجواد هاشمی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این فیلم که موضوع اجتماعی دارد به عواقب حضور و عضویت جوانان و خانواده‌ها در شرکت‌های بازاریابی اینترنتی می‌پردازد. "آدمخوار" داستان زندگی جوانی ساده‌دل است که برای به دست آوردن مال بیشتر عضو یکی از این شرکت‌ها می‌شود.

فیلم سینمایی "برخورد" محصول هنگ کنگ پنجشنبه‌ 13 دی ساعت 20:15 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم را بنی چان سال 2005 بر مبنای فیلمنامه‌ای از آیوی هو و با نقش‌آفرینی آرون کوک، اکین چنگ، دانیل وو و گالن لو به مدت 101 دقیقه ساخت. در خلاصه داستان این فیلم آمده: سوئن یک کارآگاه پلیس که مامورانتقال شاهدان است، درگیر پرونده مفقودشده نامزدش می‌شود.

فیلم سینمایی "برخورد" سال 2005 برنده سه جایزه بهترین بازیگر مرد، بهترین فیلمبرداری و بهترین تدوین از جوایز اسب طلایی شد. همچنین در جوایز فیلم هنگ کنگ سال 2006 برنده بهترین تدوین شد.

تکرار فیلم سینمایی "اولین رهنمون" با نام اصلی "ترانسفورماتورها" به کارگردانی مایکل بی جمعه 14 دی ساعت 10:15 از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم حادثه ای / افسانه علمی درباره حمله ارتشی از روبات‌های ترانسفورماتور به زمین است و شیا لابوف، مگان فاکس، جان وویت، جان تورتورو و هوگو ویوینگ در آن نقش‌آفرینی کرده‌اند. فیلم با بودجه 150 میلیون دلار ساخته شد و در آمریکا 319 و در سطح بین‌المللی 385 میلیون دلار فروخت.

فیلم سینمایی "راه بزرگ آبی" محصول مشترک ایتالیا، فرانسه، آلمان غربی سابق و یوگسلاوی سابق جمعه 14 دی در قالب برنامه صد فیلم از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم را جیلو پونته کوروو سال 1957 با حضور ایو مونتان، آلیدا والی، فرانچسکو رابال و اومبرتو اسپادارو به مدت 90 دقیقه ساخت.

جیلو به همراه انیو دی کانچینی و فرانکو سولیناس فیلمنامه این اثر را بر مبنای رمانی نوشته سولیناس نوشتند. این فیلم روایتگر ماهیگیری است که با خانواده‌اش در جزیره‌ای کوچک در ایتالیا زندگی می‌کند. او نیز مانند تمام ماهیگیران زندگی سختی دارد. او برخلاف سایر ماهیگیران از تور استفاده نمی‌کند و در آب‌های آزاد با دینامیت ماهیگیری می‌کند و...

جیلو پونته کوروو فیلمساز معروف ایتالیایی سازنده فیلم معروف "نبرد الجزیره" است که سال 1969 نامزد اسکار بهترین کارگردانی شد و همان سال جایزه شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز را دریافت کرد.

فیلم سینمایی "جمجمه‌ها" جمعه 14 دی در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم را راب کوهن سال 2000 بر مبنای فیلمنامه‌ای از جان پوگ ساخت. در این فیلم 107 دقیقه‌ای جاشوآ جکسن، پل واکر، هیل هارپر، لسلی بیب و کریستوفر مک‌دانلد بازی کردند.

رندی ایدلمن موسیقی متن این فیلم را ساخته و داستان درباره لوک مک‌نامارا است که در خانواده‌ای از طبقه کارگر در ایالت کانتی کات بزرگ شده و به کالج آیوی لیگ راه یافته است. او تلاش می‌کند در مدرسه حقوق هاروارد به ادامه تحصیل بپردازد، اما راه یافتن به هاروارد دشوار و مستلزم ابراز شایستگی‌هایی است. "جمجمه‌ها" با بودجه 35 میلیون دلار ساخته شده و فروش جهانی آن 51 میلیون دلار بود. راب کوهن سازنده فیلم پرفروش "XXX" و "سریع و خشمگین" است.

فیلم سینمایی "شکارچی کروکودیل" با نام اصلی "شکارچی کروکودیل: در راه برخورد" جمعه 14 دی ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این فیلم ماجرایی و کمدی بر مبنای مجموعه فیلم‌هایی مستند به همین نام به کارگردانی جان استیتن با حضور استیو اروین و همسرش تری اروین سال 2002 ساخته شد. این دو نقش‌های خود را در مجموعه فیلم‌های مستند در این فیلم سینمایی هم تکرار کردند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده: یکی از ماهواره‌های جاسوسی آمریکا سقوط می‌کند و جعبه سیاه آن داخل برکه ای در استرالیا می‌افتد. یک کروکودیل جعبه سیاه را می‌بلعد. یک گروه امنیتی از آمریکا و یک گروه امنیتی به عنوان رقیب از استرالیا به دنبال آن می‌روند و با حوادث مختلف رو به رو می‌شوند و ...

فیلم "شکارچی کروکودیل" با واکنش متفاوت منتقدان روبرو شد. راجر ابرت منتقد معروف نشریه شیکاگو سان تایمز در نقد مثبتی بر فیلم نوشت: "در این فیلم شما یک زوج دوست داشتنی را می‌بینید که به مکان‌های خطرناک سفر می‌کنند و با موجودات ترسناک رو به رو می‌شوند و در همین حال درباره عادت و نحوه زندگی آنها به ما آموزش می‌دهند."

فروش جهانی این فیلم استرالیایی 90 دقیقه ای 33 میلیون دلار شد. اروین بازیگر اصلی این فیلم یک چهره مطرح تلویزیون استرالیا و کارشناس حیات وحش بود. او سال گذشته در جریان فیلمبرداری فیلم مستند جدید خود بر اثر برخورد مرگبار یک سفره ماهی به سینه‌اش کشته شد.