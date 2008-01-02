حامد یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب گفت: از آبان سال 1384 تا پایان آبان ماه سال جاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و مراکز مختلف علمی و فرهنگی داخلی و خارجی 27 تفاهم نامه همکاریهای فرهنگی، کتابخانه ای و آرشیوی منعقد شده است.

وی افزود: انعقاد تفاهم نامه همکاری با کتابخانه ها و آرشیو های ملی کشورهای پادشاهی هلند، جمهوری عربی سوریه، ترکیه، بلاروس، ارمنستان، لهستان، قرقیزستان و آذربایجان از جمله این تفاهم نامة هاست.

مدیرکل روابط عمومی کتابخانه ملی ادامه داد: سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مراکز مهم فرهنگی کشورهای مختلف چون وزارت فرهنگ جمهوری قزاقستان و وزارت فرهنگ سیرالئون، کتابخانه دانشگاه جی سی لاهور پاکستان، دانشگاه های لبنان، مرکز فرهنگی جمعه الماجد امارات متحده عربی و مرکز آرشیو ملک عبدالعزیز عربستان سعودی نیز دارای تفاهم نامه همکاری علمی است.

به گفته وی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، استانداری فارس، کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگستان هنر، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده فرماندهی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، مدرسه عالی شهید مطهری، پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز پژوهش نشر میراث مکتوب، مؤسسه حکمت و فلسفه، دانشنامه تاریخ، معماری و شهرسازی ایران زمین و مؤسسه معارف امام رضا (ع) از جمله مراکز علمی و پژوهشی داخلی هستند که با انعقاد تفاهم نامه در طول دو سال گذشته به تبادل اطلاعات و منابع با کتابخانه ملی می پردازند.

حامد یاری در پایان خاطرنشان کرد: سازمان اسناد و کتابخانه ملی در حال حاضر با حدود هزار مرکز علمی و فرهنگی در سطح جهان رابطه داشته و با این مراکز به مبادله منابع و اطلاعات کتابخانه ای و آرشیوی و همچنین همکاری در زمینه سایر زمینه های مشترک می پردازد.