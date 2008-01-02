به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که در حاشیه هشتمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان و با هدف بزرگداشت حسین ابراهیمی (الوند) برگزار شد، رضی هیرمندی با بیان این مطلب گفت: با کمک خانه ترجمه بود که یکی از کتاب‌هایی که به نقد آثار شل سیلور استاین می‌پرداخت در اختیار من قرار گرفت و من این کتاب را ترجمه کردم و در مقدمه آن هم اشاره کردم که این کتاب به همت خانه ترجمه، تهیه و منتشر شده است.

هیرمندی با اشاره به آثار قابل توجهی که خانه ترجمه در ترجمه آنها نقش داشت، افزود: پیش از آن موقع خانه ترجمه را خودِ من هم زیاد جدی نمی‌گرفتم. اعتراف می‌کنم که الان به دوراندیشی و نظام‌مند بودن کار آنها آگاه نبودم ولی بعدها فهمیدم که چقدر وظیفه و اثر آنها بزرگ‌ و قابل توجه است.

وی در ادامه اظهار داشت: جالب بود که تنوع و گستره کارها که در حوزه خانه ترجمه نبودند اما خانه ترجمه از راه دیگری آنها را در اختیار مترجمان قرار می‌داد، یعنی کتاب را وارد می‌کردند و آنها را با هزینه‌های نازلی در اختیار مترجمان قرار می‌دادند.

این مترجم آثار کودکان و نوجوانان از ارزش‌های خانة ترجمه گفت و اضافه کرد: حسین ابراهیمی (الوند) یکی از کارهای مهمی که انجام داد، این بود که تابوشکنی کرد و راست‌زدگی‌ها و چپ‌زدگی‌ها را که در جامعه روشنفکری هست، در حوزه خودش شکست.

وی درباره حسین ابراهیمی افزود: او نشان داد که می‌شود از امکانات دولتی در جاهایی مثل سازمان‌های مردم نهاد استفاده کرد و این الگوسازی بود. چرا به خاطر برچسب‌ها خودمان را در غارهای تنهایی محبوس کنیم. حسین ابراهیمی (الوند) از برچسب‌ها نترسید و بدون پروا از بودجه‌های دولتی به نحو صحیح استفاده کرد.

شهرام اقبال‌زاده مترجم و منتقد ادبیات کودک و نوجوان که اجرای این برنامه را برعهده داشت، ضمن اشاره به این نکته که خانة ترجمه، یک تشکل فراگیر در حوزه ترجمه بود که به همت حسین ابراهیمی (الوند) شکل گرفت، درباره نقش و ویژگی‌های خانة ترجمه گفت: شناسایی و تهیه بهترین آثار داستانی ادبیات جهان یکی از ویژگی‌های مهم خانة ترجمه بود و بارها حسین ابراهیمی (الوند) به مترجمان می‌گفت که شما این آثار را شناسایی کنید تا من خودم آنها را تهیه کنم و در اختیار شما قرار دهم تا ترجمه‌شان کنید.

اقبال‌زاده به نقش دیگر خانة ترجمه در اعتلای ادبیات کودک و نوجوان اشاره کرد و افزود: تهیه مباحث نظری و نقد ادبیات کودک بود. گزینش برخی از آثار نظری و انتشار این مجموعه‌ها از دیگر آثار مثبت خانة ترجمه بود که نقش ابراهیمی (الوند) رادر این باره نمی‌توان نادیده گرفت.

در ادامه این نشست محبوبه نجف‌خانی مترجم آثار نوجوانان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حسین ابراهیمی درباره خانة ترجمه گفت: سال 75 بود که حسین ابراهیمی پیشنهاد تأسیس خانة ترجمه را ارایه کرد و زمانی هم که تصویب شد یک اتاق بسیار کوچک در اختیار خانة ترجمه قرار گرفت و پس از 5 سال تعطیل شد.

وی از مترجم به عنوان مکمل نویسندگان یاد کرد و ادامه داد: مترجم‌ها هم آرزو دارند که کتاب‌های تألیفی هم قوی شوند و راه به دیگر کشور‌ها باز کنند و به زبان‌های دیگر ترجمه شوند. چون اعتقاد دارم که وقتی صحبت از ادبیات می‌شود هیچ فرقی بین ترجمه و تألیف وجود ندارد. اگر با یک دید جهانی به آثار نگاه کنیم، کتاب‌های خودمان هم جهانی می‌شود.

نجف‌خانی از تأثیر خانة ترجمه در توسعة نشر کتاب‌های کودک و نوجوان گفت و در این باره اظهار داشت: تأسیس خانة ترجمه نقطة عطفی در ادبیات کودک و نوجوان ایران بود که به جریان‌سازی ترجمة آثار جهانی در ایران منجر شد و نیز بر بسیاری از نویسندگان و مترجمان ایرانی تأثیر گذاشت.

این مترجم با اشاره به این نکته که از طرفداران هر نوع جشنواره و نمایشگاه درباره کودکان و نوجوانان است، تصریح کرد: ما باید به بچه‌ها توجه داشته باشیم و ببینیم که آنها به چه چیزهایی نیاز دارند و آنها را از بند این همه افسردگی و رخوت خارج کنیم.

وی همچنین از نقش ترجمه در ارتقای آثار ادبیات و فرهنگ یاد کرد و گفت: باور کنیم که کودکان و نوجوانان کشور ما به واسطة ترجمه آثار و کتاب‌های دیگر کشورها نه تنها با میراث فرهنگی کشورهای دیگر آشنا می‌شوند بلکه با شناخت فرهنگ‌های دیگر کشورها به فرهنگ غنی کشور خودشان پی می‌برند.

مصطفی رحماندوست نویسنده، شاعر و مترجم کتاب‌های کودک یکی دیگر از میهمانان نشست بررسی نقش خانة ترجمه در اعتلای ادبیات کودک و نوجوان بود. وی در ابتدای سخنانش پس از ذکر یادی از حسین ابراهیمی (الوند) و روزهای اولیة شکل‌گیری فکر و تأسیس خانة ترجمه گفت: خانة ترجمه یکی از عوامل بیشتر زنده ماندن حسین ابراهیمی (الوند) بود. آن قدر که به کار این خانه عشق می‌ورزید، کتاب‌ها را انتخاب می‌کرد و در اختیار مترجمان قرار می‌داد.

رحماندوست تأثیر الوند را در خانة ترجمه مترجمان کشور مثبت ارزیابی کرد و افزود: خانة ترجمه با آنکه دو نوع اعضا را به عضویت خود درآورده بود اما ابراهیمی (الوند) حتی از مترجمان درجه دو این نهاد برای ترجمة آثار خوب استفاده می‌کرد و در این باره بسیار انسانی برخورد می‌کرد.

نشست بررسی نقش خانة ترجمه در اعتلای ادبیات کودک و نوجوان با گفتگوی میهمانان و حاضران در این نشست به کار خود پایان داد.