دستور خانلری برای بررسی سانحه هواپیمای فوکر 100

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با مهر با اعلام این خبر گفت: یک فروند هواپیمای مسافری فوکر 100 متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ساعت 7 و 30 دقیقه صبح امروز در فرودگاه مهرآباد به هنگام "تیک آف" از باند فرودگاه مهرآباد خارج و دچار سانحه شد.

رضا جعفرزاده افزود: خوشبختانه این سانحه تلفات جانی در پی نداشته است. وی در ادامه تصریح کرد: به محض وقوع سانحه هواپیمای فوکر 100 در فرودگاه مهرآباد، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دستور بررسی این سانحه را صادر کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که علت وقوع سانحه هواپیمای فوکر 100 چه بوده است؟ گفت: این بستگی به نتیجه کار تیم بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری دارد.