۱۲ دی ۱۳۸۶، ۹:۰۰

یک مقام مسئول خبر داد:

دستور خانلری برای بررسی سانحه هواپیمای فوکر 100

با دستور حسین خانلری رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، تیم بررسی سانحه این سازمان به محض وقوع سانحه هواپیمای مسافری فوکر 100 در فرودگاه مهرآباد کار خود را آغاز کرد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با مهر با اعلام این خبر گفت: یک فروند هواپیمای مسافری فوکر 100 متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ساعت 7 و 30 دقیقه صبح امروز در فرودگاه مهرآباد به هنگام "تیک آف" از باند فرودگاه مهرآباد خارج و دچار سانحه شد.

رضا جعفرزاده افزود: خوشبختانه این سانحه تلفات جانی در پی نداشته است. وی در ادامه تصریح کرد: به محض وقوع سانحه هواپیمای فوکر 100 در فرودگاه مهرآباد، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دستور بررسی این سانحه را صادر کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که علت وقوع سانحه هواپیمای فوکر 100 چه بوده است؟ گفت: این بستگی به نتیجه کار تیم بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری دارد.

 

