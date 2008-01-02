  1. بین الملل
  2. سایر
۱۲ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۵۵

ایهود اولمرت:

صلح با سوریه به نفع اسرائیل است

صلح با سوریه به نفع اسرائیل است

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با بیان اینکه، صلح با سوریه به نفع این رژیم اشغالگر نامشروع است،در عین حال،برقراری آن را به دوری سوریه از ایران،حزب الله و حماس مشروط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،"ایهود اولمرت" در گفتگو با روزنامه جروزالم پست که قرار است روز جمعه منتشر شود،افزود: سوری ها باید تصمیم بگیرند که آیا برای رسیدن به این توافق آمادگی دارند.

وی همچنین از تمایل خود برای بررسی این مسئله خبر داد که آیا انجام یک گفتگوی جدی، عمیق و درست با دمشق امکان پذیر است یا خیر.

اولمرت در ادامه اظهارات فرافکنانه خود گفت : آنها می گویند که خواستار برقراری صلح هستند. امیدوارم که منظور آنها همان چیزی باشد که می گویند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش شرطی را برای گفتگو با سوریه تعیین نکرد، اما ادعا کرد :" هیچ صلحی با سوریه وجود نخواهد داشت اگر سوریه با حماس، حزب الله و ایران ارتباط داشته باشد و به تشویق اقدامهایی که آنها را تشویق می کند ادامه دهد. این کاملا روشن است."

این در حالی است که اخیرا "محمد ناجی عطری" نخست وزیر سوریه تاکید کرد: تا زمانی که بلندیهای جولان و دیگر اراضی اشغالی عربی از اشغال اسرائیل آزاد نشوند؛ امنیت و ثبات در منطقه برقرار نخواهد شد. 
 

کد مطلب 614687

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها