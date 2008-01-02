به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که قرار بود احمد دهقان نیز حضور داشته باشد، رضا نجفی با اشاره به آثار قبلی و جوایز ادبی نویسنده "من قاتل پسرتان هستم" گفت: مضمون تمام داستانهای این کتاب به جنگ برمی گردد، هرچند برخی معتقدند اگر یکی دو داستان از آن حذف می شد مجموعه یکدست تری از کار درمی آمد.

وی ادامه داد: این داستانها مربوط به روزهای پایانی جنگ و یا بعد از آن است که بیشتر به پیامدهای جنگ و تاثیرات آن در زندگی مردم می پردازد. با نگاهی به ادبیات جنگ آلمان می بینیم داستانهایی که مستقیما به جنگ می پردازند در یک دوره نوشته می شدند و آثاری هم که به تاثیرات جنگ نظر داشتند و موفق تر از داستانهای اول بودند در دوره ای دیگر خلق می شدند.

این منتقد اضافه کرد: این ده داستان چند نکته مشترک دارند. یکی اینکه بیشتر با راوی اول شخص روبرو هستیم و این به خواننده کمک می کند تا به قصه ها نزدیک تر شود. دیگر اینکه زبان داستانها ساده و الگوی آن بیشتر مبتنی بر خاطره است. نکته دیگر تلخ بودن همه داستانهاست که نشان می دهد نویسنده از منظری دیگر به جنگ پرداخته است.

نجفی با اشاره به حواشی و نقدهای انجام شده بر کتاب که عمدتا به تیرگی و تلخی فضای قصه ها اشاره داشتند، گفت: خیلی ها نوع نگاه دهقان را نپسندیدند اما به هرشکل او توانست چرخش جدیدی در ادبیات جنگ ایجاد کند. آثار جنگی قبل از این کتاب به شکلی رئالیستی تر و با نگاهی مثبت نوشته می شدند در حالی که جنگ دورو دارد و یک روی آن گذشت و ایثار و دلاوری هاست و روی دیگر همین تلخی هایی که دهقان به آن پرداخته است.

وی آثار جنگی خوب دنیا را داستانهایی دانست که هر دو بخش فوق را توامان داشته باشند. نجفی تصریح کرد: به نظر می رسد با فاصله ای که از جنگ گرفته ایم بد نیست که از کلیشه ها دوری کرد و از زوایای دیگری هم به آن پدیده نگاه شود. بنابراین حتی اگر دهقان به تلخی ها توجه کرده باشد نگاه تازه او را نباید فراموش کنیم.

این منتقد ادبی خاطرنشان کرد: آثار مطلوب جنگ فقط به مضمون جنگ نپرداخته اند و اغلب روایتی روان شناختی، اجتماعی و یا حتی عاشقانه را هم در خود داشته اند که با ایجاد تضادهایی در قصه آن را جذاب تر می کند. ارزش داستانهای دهقان بیشتر به خاطر موضوعات تازه و نگاه بکر اوست. البته عده ای گفتند برخی موضوعات او در تعدادی از آثار سینمایی ما دیده شده ولی به هر حال در خود ادبیات این طرحها نو و بدیع به نظر می رسند.

رضا نجفی با اشاره به جسارت نویسنده در خلق داستانهایی تابوشکن گفت: می توان گفت داستانهای او بیشتر از جنبه مضمونی ارزش دارند و بعضا به لحاظ زبانی و ویرایشی با مشکلاتی همراه است.

وی بعد از برشمردن پاره ای ایرادات زبانی داستانهای مجموعه "من قاتل..." اضافه کرد: آدمهای احمد دهقان خاکستری اند و این امتیاز دیگری برای مجموعه به حساب می آید چون معمولا در ادبیات دفاع مقدس با شخصیتهایی مطلق سیاه و سفید مواجه بوده ایم. آدمهای او زیاد دنبال فداکاری و آرمان گرایی و... نیستند و گاه حتی عامل دیگری آنها را وارد جنگ کرده است.

این منتقد درباره ضدجنگ بودن داستانهای دهقان نیز گفت: نباید با بی انصافی هر اثری را برچسب ضدجنگ بزنیم. ما همه ضدجنگیم به این معنی که مخالف جنگ هستیم و از طرفی دیگر هیچ کدام مخالف دفاع هم نیستیم. بنابراین اثری که جنگ را مذمت می کند قابل سرزنش نیست و نباید بی جهت آن را طرد کرد. این مجموعه را می توان واکنشی نسبت به افراط گریهای آثار جنگی قبل دانست.

نشست نقد کتاب "من قاتل پسرتان هستم" با پرسش و پاسخهای حاضران و منتقد جلسه به پایان رسید.