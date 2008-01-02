۱۲ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۰۸

نشست بوش با اولمرت و ابومازن در فلسطین اشغالی

به نوشته یک روزنامه عبری، هفته آینده در سرزمینهای اشغالی، نشستی سه جانبه با حضور رئیس جمهوری آمریکا، رئیس تشکیلات خودگردان و نخست وزیر رژیم صهیونیستی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "هاآرتص" با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : سفر "جرج بوش" به خاورمیانه از چهارشنبه هفته آینده (19 دی) آغاز می شود و رئیس جمهوری آمریکا در این سفر، 9 روز را در منطقه سپری می کند.

به نوشته این روزنامه، بوش در این 9 روز به هفت کشور سفر می کند که دیدار از مناطق اشغالی 1948 و مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان نیز در برنامه های وی قرار دارد.

بر همین اساس، بوش در زمان حضور در مناطق اشغالی 1948، نشستی را با "ایهود اولمرت" و "ابومازن" برگزار می کند که هدف از برگزاری این نشست سه جانبه، پیگیری مذاکرات به اصطلاح صلح خاورمیانه و تشویق طرفهای مذاکره کننده برای رسیدن به توافق است.

به گفته مقامهای رژیم صهیونیستی، مهمترین محور مذاکرات بوش با اولمرت، موضوع هسته ای ایران خواهد بود. 

