  1. سیاست
  2. سایر
۱۲ دی ۱۳۸۶، ۹:۳۳

از سوی جامعه مدرسین؛

مجلس بزرگداشت آیت‌الله معرفت فردا در مسجد اعظم قم برگزار می‌‍شود

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اطلاعیه ای با تسلیت ارتحال آیت‌الله محمد هادی معرفت، از عموم ارادتمندان ایشان دعوت کرد در مجلس بزرگداشت وی در روز پنجشنبه 13 دی - فردا - بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم شرکت نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: یک سال از ارتحال فقیه مجاهد، عالم و مفسر قرآن کریم حضرت آیت الله محمد هادی معرفت (ره) می گذرد.

عروج ملکوتی آن وارسته قرآن پژو که عمری را با جد و جهد در میدانهای جهاد علمی و عملی سپری کرد و به تربیت شاگردانی برجسته و توانا همت گمارد داغی اندوه بار بر شاگردان، دوستان و ارادتمندانش نهاد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تسلیت مجدد فقدان آن فقیه نستوه و عضو برجسته و فعال خویش از عموم ارادتمندان ایشان دعوت می نماید تا در مجلسی که به همین مناسب درروز پنج شنبه مورخ 13/10/86 بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برپا می شود به جهت تعظیم شعائر الهی و پاسداری از مقام علم و فضیلت شرکت نمایند.

کد مطلب 614711

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها