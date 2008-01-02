به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: یک سال از ارتحال فقیه مجاهد، عالم و مفسر قرآن کریم حضرت آیت الله محمد هادی معرفت (ره) می گذرد.

عروج ملکوتی آن وارسته قرآن پژو که عمری را با جد و جهد در میدانهای جهاد علمی و عملی سپری کرد و به تربیت شاگردانی برجسته و توانا همت گمارد داغی اندوه بار بر شاگردان، دوستان و ارادتمندانش نهاد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تسلیت مجدد فقدان آن فقیه نستوه و عضو برجسته و فعال خویش از عموم ارادتمندان ایشان دعوت می نماید تا در مجلسی که به همین مناسب درروز پنج شنبه مورخ 13/10/86 بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برپا می شود به جهت تعظیم شعائر الهی و پاسداری از مقام علم و فضیلت شرکت نمایند.