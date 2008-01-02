به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر کشور در جلسه شورای اداری استان تهران که به منظور معارفه معاونان جدید سیاسی امنیتی استانداری تهران در باشگاه وزارت کار برگزار شد، اظهار داشت: اگر جامعه بخواهد به سمت عدالت حرکت کند باید ارزش ها، حقوق آحاد مردم، آرمان های صحیح، سلامت، اعمال نیک، رفتار خوب در جامعه برقرار شود تا آحاد شهروندان به سعادت و کمال برسند و این غیر از مدیریت شایسته و حاکمیت صحیح نیست.

وی افزود: مطمئنا در جامعه ای که حاکمان غیر عاقل حکومت کنند آن جامعه روی امنیت نخواهد دید و به لحاظ اخلاقی نیز به دلیل بد اخلاقی حاکمان، سالم نخواهد بود لذا اگر اهداف و آرمانهای مطلوب مد نظر نباشد جامعه به مطلوبات خود نخواهد رسید.

وزیر کشور تاکید کرد که وظایف حاکم این است که جامعه را از لحاظ اقتصادی متعادل ساخته و امکانات را از جایی که برخورداری بیشتری دارد به سمت مناطق محروم سوق دهد و حکومت عادلانه خود را در همه جهات معطوف سازد.

وی با بیان اینکه ملت ایران پس از سه دهه تلاش به جایگاه ممتاز خود از لحاظ هویت سیاسی و تشخص در جهان رسیده است، تصریح کرد: با ساماندهی و حاکمیت صحیح که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جامعه اسلامی ایران حاکم شد همه ارکان زندگی در همه ابعاد به سمت مطلوب سوق یافت اگرچه در بخش هایی به مطلوب مورد نظر نرسیدیم اما ملت ایران هم اکنون ملتی منسجم، هماهنگ، دارای برنامه با آرمانها مشخص و تعاریف منظم است.

پورمحمدی ادامه داد: تنها تمدنی که قدرت هم آوردی با غرب را دارد اسلام سیاسی است که هم اکنون از سوی جمهوری اسلامی ایران در جهان در حال ارائه است و همه پذیرفته اند که دموکرات ترین و مردم سالارترین کشور، کشور منطقه، جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر کشور مشکل اصلی غربی ها ومخالفت آنان را با جمهوری اسلامی ایران ارائه مدلی از سوی کشورمان دانست که به مبارزه با آنان پرداخته و گفت: با به کارگیری این مدل جمهوری اسلامی ایران جایگاه مناسبی در عرصه جهانی به دست آورده که نقطه اوج این مدل سازی در تئوری اداره و نظم سیاسی جامعه است.

وی اظهار داشت: حرکت رو به جلوی کشورمان با تکیه فرهنگ امامت و ولایت که اساس و موتور محرکه جمهوری اسلامی به شمار می آید در همه ابعاد ملاحظه می شود.

پورمحمدی با اشاره به استقرار نیروهای آمریکایی در افغانستان خاطر نشان کرد: ظرف 5 سال گذشته تولید مواد مخدر در افغانستان از 2 هزار تن به 8 هزار تن رسیده است که نشان می دهد سطح فقر و نا امنی علاوه بر اینکه در این کشور افزایش یافته به کشور پاکستان نیز سرایت کرده است.

وزیر کشوربا اشاره به افزایش ضریب امنیت در جمهوری اسلامی ایران گفت: امسال با توجه به اینکه هنوز تا پایان سال فرصت باقی است نسبت به سال گذشته 12 تا 15 درصد ارتقاء ضریب امنیت در کشور را شاهد بوده ایم.

وی افزود: خوشبختانه علیرغم اینکه برنامه ریزی هایی برای حاکم کردن نا امنی در کشور از دو سال پیش و با روی کار آمدن دولت نهم از سوی دشمنان طراحی شده بود ، ضریب امنیتی کشور در سال 83 و 84 به طور کلی متمرکز شد.

پورمحمدی صداقت با مردم را یکی از اصلی ترین راههای جلوگیری از مشکلات دانست و گفت: در بحث تورم نیز باید با مردم صادق بود چرا که سرعت عمل دولت در انجام طرح ها و اقتصاد جهانی بخشی از دلایل افزایش تورم در کشور است.

وزیر کشور ادامه داد: مطمئنا این شوک روانی اقتصادی در کشور مقطعی است اما عقب ماندن از برخی کارها آسیب های جدی در آینده برای کشور به همراه خواهد داشت.

وی با انتقاد از مصرف 400 میلیون متر مکعب گاز در کشور گفت: مطمئنا باید مبحث انرژی و سوخت در کشور مدیریت شود و در این راه مردم نیز می توانند کمک بسیاری به صرفه جویی در این مقوله داشته باشند چرا که در بحث بنزین نشان دادند که همواره همراه دولت هستند.

پورمحمدی تصریح کرد: هم اکنون روزانه 13 میلیارد تومان در بحث بنزین صرفه جویی داریم که طی ماه های اخیر و با سهمیه بندی بنزین 3 میلیارد دلار از محل سهمیه بندی عاید کشور شده است.

وزیر کشوردر پایان خاطر نشان کرد: مردم مطمئن باشند که رای آنان در انتخابات تاثیر گذار خواهد بود ما نیز به وظیفه خود عمل خواهیم کرد و تمام تلاش مان را در راه برگزاری هر چه بهتر انتخابات به کار خواهیم بست.