وزرای علوم پس از انقلاب دیدار و گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست ابتدا دکتر زاهدی با تشکر از حضور وزرای پیش از خود در جلسه، هدف از این نشست را استفاده از تجربیات، نقطه نظرها و پیشنهادهای آنها بخصوص در مورد تدوین برنامه پنجم توسعه عنوان کرد و گفت: هم اکنون یکی از بحث‌های جدی دولت تدوین برنامه پنجم توسعه کشور است و در این راستا در وزارت علوم نیز کارگروه‌هایی به دنبال تدوین برنامه آموزش عالی کشور از جنبه‌های مختلف در برنامه پنجم توسعه هستند که در این زمینه برنامه‌ها، پیشنهادات و تجربیات شما می‌تواند راهنمای بسیار خوبی در تدوین این برنامه باشد.



وی همچنین با اشاره با فعالیت‌های وزارت علوم در زمینه تدوین برنامه پنجم توسعه به فعال کردن موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: از زمانی که این موسسه مأموریت گرا و سفارش محور شده مواردی از قبیل تنظیم سرانه دانشجویی، تهیه آمار همه جانبه در حوزه وزارت علوم و رتبه‌بندی دانشگاههای جهان اسلام به این مؤسسه واگذار شده است.



وزیر علوم افزود: از دیگر فعالیت‌ها در راستای تدوین برنامه پنجم می توان به سند چشم انداز بیست‌ساله کشور و رسیدن اول علمی در منطقه اشاره کرد که برای رسیدن به آن باید به افزایش دوره‌های تحصیلات تکمیلی، تقویت کادر هیئت علمی استادیار به بالا و افزایش تولیدات علمی کشور بخصوص در رشته‌های علوم انسانی پرداخت که در این راستا نمایه سازی نشریات جهان اسلامیISC شکل گرفته که با توجه به شیب تولیدات علمی در کشور نسبت به دیگر کشورهای منطقه، دستیابی به مقام نخست علمی در منطقه تا پایان برنامه پنجم توسعه امکانپذیر است.



دکتر زاهدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قصد داریم دانشگاه تمدن‌ساز را تا پایان برنامه پنجم ملموس کنیم، گفت: این دانشگاه ضمن لحاظ فرهنگ اصیل اسلامی، می‌تواند به تأثیر گذاری بر فرهنگ جامعه داخل و خارج از کشور بپردازد و با توجه به اینکه ما از لحاظ علمی در هفت رشته مقام اول را در منطقه کسب کرده‌ایم، در مباحث فرهنگی نیز با شکل گیری این نوع دانشگاه انشاالله تا پایان برنامه پنجم توسعه شاهد دانشگاههایی با رنگ و بویی بومی- اسلامی باشیم.





وی همچنین با اشاره به استقبال روز افزون کشورهای دیگر از ایجاد شعبه دانشگاههای ایران در کشورهایشان و یا اعطای بورس تحصیلی به آنها گفت: ما در نظر داریم با استفاده از تشکل‌های دانشجویی یک جریان دانشجویی را در منطقه شکل دهیم و همچنین با تشکیل کارگروه شورای عالی ایرانیان امیدواریم بتوانیم با دعوت از استادان ایرانی خارج از کشور برای تدریس در دانشگاههای داخلی تأثیر گذار باشیم.



دکتر زاهدی با بیان اینکه ایجاد رشته‌های جدید میان رشته‌ای یکی از برنامه‌های آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه است به بازنگری در آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی اشاره کرد و گفت: در این آیین نامه تغییرات اساسی صورت گرفته و سعی شده به مواردی از قبیل: پژوهش‌های کاربردی، تصنیف کتاب، ثبت اختراعات و ابداعات و اخلاق معلمی اهمیت بیشتری داده شود و از این پس صرف ارائه مقاله موجب ارتقا هئیت علمی نخواهد بود. بطور مثال در بحث هسته‌ای قطعاتی در داخل کشور ساخته شده که واقعاً با ارزش است و خیلی بیشتر از یک مقاله ISI می‌ارزد.



وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضای هیئت دولت در خصوص مظلومیت فرهنگ و لزوم رسیدگی به آن گفت: اکنون همه مسئولان اجرایی و فرهنگی کشور مصمم هستند گام‌های اجرایی مؤثرتری در مباحث فرهنگی بردارند و در این راستا بودجه فرهنگی سال آینده کشور به غیر از بودجه صدا و سیما در اختیار وزرات ارشاد قرار گرفته تا به نحو احسن و از طریق دولت صرف مسائل فرهنگی شود.



وی همچنین در خصوص اختیارات جدید وزرا و از جمله وزیر علوم، به نگرش جدید دولت در تخصیص بودجه به دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: در این نگرش کل بودجه هر وزارتخانه‌ای در اختیار وزیر قرار می‌گیرد و بستری مناسب و قوی در دست وزیران برای اجرای آیین نامه‌ها، مقررات و برنامه‌های تدوین شده بوجود آمده است.



دکتر زاهدی در ادامه اشاره به همکاری تنگاتنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی با وزرات علوم به طرح تغییر عملکرد دانشگاه تربیت مدرس به وظیفه تربیت اعضای هیئت علمی برای تدریس در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده تا دانشگاه تربیت مدرس به اهداف اولیه خود یعنی تربیت مدرسان دانشگاهی برگردد و دوره‌های آموزشی خاصی برای داوطلبان هیئت علمی شدن تدوین شود تا بتوانند به بهترین روش در آزمون دانشجویان از لحاظ علمی و معنوی عمل کنند.



وزیر علوم با بیان اینکه از کلیه وزرای آموزش عالی از بدو پیروی انقلاب تا کنون برای حضور در این نشست دعوت شده بود، حاضران جلسه را به ارائه رهنمودها، تجربیات و نقطه نظرات خود در خصوص محورهای ارائه شده و تدوین برنامه پنجم توسعه در حوزه آموزش عالی دعوت کرد.



به گزارش مهر، همچنین در این دیدار وزرای سابق علوم مواردی از قبیل: اهمیت توامان به آموزش و پژوهش، عملی نمودن آیین نامه‌های اجرایی، تحول در روش‌های تدریس، نقد نکات مثبت و منفی برنامه چهارم توسعه و رسیدگی همه جانبه به دانشگاههای مادر به جهت نخبه پیروی و ارتقا کیفیت آموزش و پژوهش تأکید کردند.