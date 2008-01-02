  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۲ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۰۴

اقدامات انجام شده در ارتباط با قتل جهانگرد فرانسوی فعلاً محرمانه است

اقدامات انجام شده در ارتباط با قتل جهانگرد فرانسوی فعلاً محرمانه است

معاون امنیتی دادستان کل کشور گفت: اقداماتی در راستای شناسایی و ردیابی عامل قتل جهانگرد فرانسوی صورت گرفته است اما به لحاظ امنیتی در حال حاضر قابل افشا نیست.

ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیگیری در خصوص دستگیری عامل قتل جهانگرد فرانسوی به جد دنبال می شود و به زودی نتیجه پیگیری ها را اعلام خواهیم کرد.

وی در ارتباط با پیگیری دادستانی کل کشور از موارد نقض حقوق شهروندی در خصوص هموطنان ساکن در خارج از کشور، گفت: در صورت نقض حقوق شهروندی ، دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم موارد را به جد تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کند.

لازم به ذکر است ، در پی قتل یک جهانگرد فرانسوی در ترمینال جی استان اصفهان توسط یکی از اعضای فراری یک شبکه سرقت مسلحانه، دادستان کل کشور به معاون امنیتی خود دستور داد در اسرع وقت این موضوع را پیگیری و ضمن هماهنگی با نهادهای انتظامی و اطلاعاتی مسئول، نتیجه امر را گزارش دهد.

کد مطلب 614720

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها