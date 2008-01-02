اقدامات انجام شده در ارتباط با قتل جهانگرد فرانسوی فعلاً محرمانه است

ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیگیری در خصوص دستگیری عامل قتل جهانگرد فرانسوی به جد دنبال می شود و به زودی نتیجه پیگیری ها را اعلام خواهیم کرد.

وی در ارتباط با پیگیری دادستانی کل کشور از موارد نقض حقوق شهروندی در خصوص هموطنان ساکن در خارج از کشور، گفت: در صورت نقض حقوق شهروندی ، دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم موارد را به جد تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کند.

لازم به ذکر است ، در پی قتل یک جهانگرد فرانسوی در ترمینال جی استان اصفهان توسط یکی از اعضای فراری یک شبکه سرقت مسلحانه، دادستان کل کشور به معاون امنیتی خود دستور داد در اسرع وقت این موضوع را پیگیری و ضمن هماهنگی با نهادهای انتظامی و اطلاعاتی مسئول، نتیجه امر را گزارش دهد.