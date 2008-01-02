افت 50 درصدی خدمات در صورت موافقت دولت با سرانه درمان 5500 تومانی

وی با عنوان این مطلب که عدد پیشنهادی برای سرانه درمان سال 87 ، 10 هزار تومان است، اظهار داشت: در صورتی که رقم 5500 تومان برای سال آینده تصویب شود، با 50 درصد افت نسبت به پیش بینی سال قبل مواجه خواهیم بود و این به معنای جا ماندن از ارائه حداقل خدمات به مردم است.
دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور، در پاسخ به این سئوال که واکنش سازمان نظام پزشکی و انجمن های پزشکی در صورت تصویب سرانه درمان 5500 تومانی چه خواهد بود، گفت: قدر مسلم، واحدهای صنفی این عدد را غیر قابل قبول می دانند.
نوروزی ادامه داد: البته تصویب این عدد در هیئت دولت، جای هیچ گونه تغییری باقی نخواهد گذارد و کاری از دست مجلس هم بر نخواهد آمد.
