افت 50 درصدی خدمات در صورت موافقت دولت با سرانه درمان 5500 تومانی

دکتر محمدرضا نوروزی، در خصوص اخبار مبنی بر موافقت دولت با سرانه 5500 تومان برای سال آینده ، به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه به رغم پیشنهادات ارائه شده برای واقعی شدن سرانه درمان اما آنچه شنیده می شود این است که چنین عددی (5500 تومان)در هیئت دولت مطرح شده است.

وی با عنوان این مطلب که عدد پیشنهادی برای سرانه درمان سال 87 ، 10 هزار تومان است، اظهار داشت: در صورتی که رقم 5500 تومان برای سال آینده تصویب شود، با 50 درصد افت نسبت به پیش بینی سال قبل مواجه خواهیم بود و این به معنای جا ماندن از ارائه حداقل خدمات به مردم است.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور، در پاسخ به این سئوال که واکنش سازمان نظام پزشکی و انجمن های پزشکی در صورت تصویب سرانه درمان 5500 تومانی چه خواهد بود، گفت: قدر مسلم، واحدهای صنفی این عدد را غیر قابل قبول می دانند.

نوروزی ادامه داد: البته تصویب این عدد در هیئت دولت، جای هیچ گونه تغییری باقی نخواهد گذارد و کاری از دست مجلس هم بر نخواهد آمد.