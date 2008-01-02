بزرگداشت علیرضا مشایخی در تالار وحدت

مدیر اجرایی مراسم بزرگداشت علیرضا مشایخی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : مجری مراسم خانم "نکیسا راستین" بازیگر تئاتر است ؛ در بخش نخست احمدرضا احمدی اشعاری از کتاب نثرهای یومیه را بازخوانی می کند و در ادامه محمدرضا درویشی و کامبیز روشن روان درخصوص ویژگی های آثار این موسیقیدان سخن می گویند .

سهراب حسینی درادامه خاطرنشان کرد : در ادامه این مراسم پیام تبریک جلال ستاری اسطوره شناس را "پانته آ بهرام"می خواند ، پیام بابک احمدی مترجم و منتقد را ترانه علیدوستی قرائت می کند و رضا کیانیان نیز پیام "بوک هارک فردریش" سولسیت ساکسیفون از آلمان را خواهد خواند و در ادامه فیلم مستند "درجستجوی حیرت بیدار" به کارگردانی فرهاد بامداد که نگاهی به آثار و زندگی علیرضا مشایخی است پخش می شود.

وی افزود : پایان بخش این مراسم اجرای برخی آثار استاد علیرضا مشایخی توسط "فریما قوام صدری "سولیست پیانو و "صنم قرچه داغی" نوازنده ویلنسل خواهد بود.