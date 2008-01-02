  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۲ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۲۲

بزرگداشت علیرضا مشایخی در تالار وحدت

بزرگداشت علیرضا مشایخی در تالار وحدت

مراسم بزرگداشت علیرضا مشایخی 15 دی ماه ساعت 18 در تالار وحدت برگزار می شود.

مدیر اجرایی مراسم بزرگداشت علیرضا مشایخی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : مجری مراسم خانم "نکیسا راستین" بازیگر تئاتر است ؛ در بخش نخست احمدرضا احمدی اشعاری از کتاب نثرهای یومیه را بازخوانی می کند و در ادامه محمدرضا درویشی و کامبیز روشن روان درخصوص ویژگی های آثار این موسیقیدان سخن می گویند .

سهراب حسینی درادامه خاطرنشان کرد : در ادامه این مراسم پیام تبریک جلال ستاری اسطوره شناس را "پانته آ بهرام"می خواند ، پیام بابک احمدی مترجم و منتقد را ترانه علیدوستی قرائت می کند و رضا کیانیان نیز پیام "بوک هارک فردریش" سولسیت ساکسیفون از آلمان را خواهد خواند و در ادامه فیلم مستند "درجستجوی حیرت بیدار" به کارگردانی فرهاد بامداد که نگاهی به آثار و زندگی علیرضا مشایخی است پخش می شود.

وی افزود : پایان بخش این مراسم اجرای برخی آثار استاد علیرضا مشایخی توسط "فریما قوام صدری "سولیست پیانو و "صنم قرچه داغی" نوازنده ویلنسل خواهد بود.

کد مطلب 614732

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها