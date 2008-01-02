وزیر بهداشت در گفتگو با مهر خبر داد: تغییر ساختار حوزه آموزش پزشکی / ایجاد دبیرخانه هماهنگی در وزارت بهداشت

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: این دبیرخانه با وظایف اجرایی و هماهنگ کردن فعالیتهای اجرایی دبیرخانه های تخصصی حوزه آموزش علوم پزشکی در ساختار جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده است.

وزیر بهداشت تأکید کرد: دبیرخانه های تخصصی موجود از جمله دبیرخانه آموزش داروسازی، پزشکی عمومی، دندانپزشکی و ... با یکدیگر ادغام نمی شوند و همچون گذشته به فعالت خود ادامه می دهند، با یکدیگر تداخل فعالیت نخواهند داشت و هویت مستقل خود را حفظ خواهند کرد.

وی با اشاره به نحوه اعمال این تغییرات در ساختار حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: ادغام دبیرخانه های آموزشی رشته های مختلف در وزارت بهداشت معنی ندارند و دبیرخانه جدید نیز یک دبیرخانه هماهنگی است که کارهای اجرایی دبیرخانه های تخصصی وزارت بهداشت را با یکدیگر هماهنگ خواهد کرد.

لنکرانی اضافه کرد: دبیرخانه مرکزی وظیفه یکسان سازی فرمتهای دبیرخانه ها را بر عهده دارد تا موضوعات این دبیرخانه ها با یک فرمت واحد به شورای گسترش و شورای عالی برنامه ریزی ارائه شود.

وی گفت: همچنین دبیرخانه اجرایی و هماهنگی بر برنامه های دبیرخانه ها و به روز انجام شدن آنها نظارت خواهد کرد.

وزیر بهداشت در گفتگو با مهر از تعیین مدیر کلی برای انجام وظایف این دبیرخانه خبر داد و یاد آور شد: فعالیت اصلی دبیرخانه هماهنگی، بیشتر مدیریتی خواهد بود و در فعالیتهای تخصصی دبیرخانه ها دخالتی انجام نمی گیرد.

به گزارش مهر، در حال حاضر در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 5 دبیرخانه آموزش پزشکی عمومی، آموزش دندانپزشکی و تخصصی، آموزش داروسازی و تخصصی، آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و آموزش طب سنتی و مکمل وجود دارد.

در ساختار جدید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی که مسئولیت تعیین سرفصل های کلان آموزش دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و فلوشیپ را بر عهده دارد از حوزه این دبیرخانه ها تفکیک شده است و زیر نظر وزیر به فعالیت خود ادامه می دهد.

همچنین ادارات کل شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و شورای عالی برنامه ریزی، مرکز امور دانشجویی، مرکز امور هیئت علمی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت، مرکز سنجش آموزش پزشکی و ... در حوزه معاونت آموزشی قرار دارد.