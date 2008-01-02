جزئیات ساختار فرهنگی در چارت جدید وزارت علوم / تقویت معاونت فرهنگی

دکتر محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : تاکنون فعالیتهای حوزه فرهنگی در قالب دو دفتر انجام می شد اما بر اساس آنچه که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به وزارت علوم ابلاغ شده است، این حوزه در سه دفتر ساماندهی می شود.

این مسئول فرهنگی وزارت علوم معتقد است، ساختار جدیدی که برای حوزه فرهنگی وزارت علوم توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصویب شده، موجب تقویت حوزه فرهنگی وزارت علوم شده است.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم ادامه داد : حوزه فرهنگی وزارت علوم از این پس در سه دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری فرهنگی، پشتیبانی و حمایت فرهنگی و نظارت و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی ساماندهی می شود.

بر طبق این گزارش، شباهتهای ساختار جدید فرهنگی وزارت علوم نسبت به آنچه که تا کنون در حوزه فرهنگی این وزارتخانه اتفاق افتاده، به این ترتیب است که تا کنون اموری نظیر پشتیبانی و حمایت فرهنگی در قالب اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم و برنامه ریزی و سیاستگذاری فرهنگی نیز در قالب دفتر مطالعات برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی صورت پذیرفته است.

دفتر نظارت و ارزیابی اجتماعی یک دفتر جدید در ساختار فرهنگی وزارت علوم است.

دکتر محسن اسلامی در خصوص ساختار فرهنگی در چارت جدید وزارت علوم گفت : معاونت فرهنگی و اجتماعی در نمودار سازمانی وزارت علوم آمده است.

به گزارش مهر، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری با ایجاد پنج معاونت در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت کرده است. معاونت آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و مدیریت منابع انسانی پنج معاونت مورد تأیید ریاست‌جمهوری هستند که در وزارت علوم فعالیت خواهند کرد.