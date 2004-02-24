سيمين دانشور : نهاد هاي فرهنگي ، اهل قلم را مجبور به سفارش نويسي نكنند

سيمين دانشور - نويسنده و همسر زنده ياد جلال آل احمد ، در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با بيان اين مطلب گفت : ادبيات ديني و مذهبي ، همواره در اين مملكت نفس مي كشد و در اين كه اين نوع از ادبيات هست ، ترديدي نيست.دانشور در ادامه افزود : من معتقدم كه اين نوع ادبيات ، بر اثر شناخت و تامل نويسنده يا شاعر از حوزه دين متولد مي شود ، نه اين كه نهادهاي حكومتي در بخش فرهنگ ، از اهل قلم بخواهند كه در اين زمينه اثري خلق كنند ، با اين تصور كه ادبيات ديني تداوم داشته باشد ، چون محصول اين اقدام ، توليد آثاري ضعيف و بي رمق است.همسر جلال آل احمد ، با بيان اين كه طبيعتا يك حكومت اسلامي بايد مروج و مشوق هنر و ادبيات ديني و مذهبي باشد و در همين اندازه ، قابل تقدير است ، خاطرنشان ساخت : ادبيات ، بيشتر شخصي و فردي است و آن چه به وجود مي آيد ، حاصل يك فكر و قلم است.دانشور در بخشي ديگر از صحبت هاي خود گفت : مثلا راجع به شهداي جنگ ، آثاري در حوزه داستان به برخي از نويسندگان ما پيشنهاد شده است ، من اغلب اين آثار را خوانده ام ، متاسفانه نه حق مطلب درباره شهدا ادا شده و نه قوت ادبي داشته اند.اين نويسنده تصريح كرد : البته آثاري در حوزه ادبيات ديني و عاشورايي از " شهريار " ، " علي موسوي گرما رودي " و " طاهره صفارزاده " خوانده ام كه به نظر من آثار قابل توجهي هستند ، خود شهريار با شعر معروف " علي اي هماي رحمت " توانست به چهره اي ماندگار در حوزه ادبيات ديني به جهان معرفي شود.