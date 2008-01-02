تمام نظامیان آمریکایی باید از عراق خارج شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به زمان انتخابات درون حزبی در ایالت آیوا، رقابت نامزدهای ریاست جمهوری نیز برای پیروزی در آن افزایش یافته و به نظر می رسد موضوع عراق یکی از راه هایی است که می توان به وسیله آن به پیروزی دست یافت، از همین رو نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به امید پیروزی در انتخابات فردا، یکی بعد از دیگری در سخنرانیهای خود با اشاره به موضوع عراق، راه های متفاوتی را برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق ارائه می دهند.

در همین رابطه روزنامه نیویورک تایمز در شماره امروز خود بخشی از سخنرانی "جان ادواردز" نامزد شماره سه دموکراتها را چاپ کرده که طی آن، ادواردز با انتقاد از سیاستهای بوش درعراق، خواستار خروج تمام نیروهای آمریکایی از عراق شده است.

ادواردز که این سخنان را در جمع هواداران خود ایراد کرده، مدعی شد: اگر من در انتخابات پیروز شوم فقط در مدت 10 ماه تمام نیروهای آمریکایی، حتی آن عده ای را که مسئول آموزش نظامیان عراقی هستند، نیز از این کشور خارج می کنم.

این سناتور سابق آمریکا در ادامه گفت : به نظر من حضور نیروهای ما در عراق برای آموزش نیروهای امنیتی این کشور به معنای اعزام هزاران نیروی دیگر به عراق خواهد بود و این یعنی ادامه اشغال عراق.

روزنامه نیویورک تایمز در ادامه نوشت : ادواردز در حالی سخن از خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق به میان می آورد که او در سال 2002 و 2003 از موافقان طرح استفاده از زور علیه عراق بود، اما امروز عقیده خود را تغییر داده و به صف طرفداران خروج از عراق پیوسته است.

به گزارش مهر، قرار است نخستین انتخابات درون حزبی در روز سوم ژانویه (13دی) در ایالت آیووا برگزار شود و از هم اکنون 16 نامزد از هر دو حزب به پیروزی در این انتخابات چشم دوخته اند ؛ این انتخابات با هدف تعیین نفر برگزیده هر حزب برای شرکت در انتخابات 2008 ریاست جمهوری آمریکا برگزار می شود.

بر اساس سنتهای انتخاباتی آمریکا، هر فردی که بتواند در ایالت آیووا و سپس در ایالت نیوهمپشایر بر رقبای هم حزبی خود غلبه کند، به شانس اول برای کسب نامزدی رسمی حزب تبدیل خواهد شد.