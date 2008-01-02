مناقصه بین المللی برقی کردن راه آهن تهران - مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن زیاری در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این مطلب که این مناقصه یکی از بزرگترین مناقصه های کشور در زمینه ریلی است، گفت: تنها خط برقی ایران 25 سال قبل در مسیر تبریز - جلفا ساخته شده است.

وی صرفه جویی در مصرف سوخت ، کاهش آلودگی صوتی ، افزایش ظرفیت به دلیل افزایش سرعت، افزایش انتقال مسافر و بارو نیز آسایش بیشتر برای حاشیه نشینان خطوط ریلی را از مزایای برقی کردن این خطوط دانست.

زیاری با بیان اینکه دولت نهم در مصوبه سال 85 استان خراسان رضوی ، راه آهن را مکلف به مطالعه برقی کردن خط ریلی تهران - مشهد کرد، افزود: با بررسی و تصویب این طرح در کمیته فنی ارزیابی ، شرکتهای دارای صلاحیت می توانند پیشنهادهای خود را در مورد آن ارائه دهند و پیش بینی ما این است که در سه ماهه اول سال 87 شرکت های پیمانکار نهایی اعلام شوند.

زیاری تصریح کرد: پروژه برقی کردن مسیر ریلی تهران - مشهد به طول 926 کیلومتر است که پیش بینی می شود پس از پایان این پروژه سرعت قطارها در این مسیر به 200 کیلومتر در ساعت افزایش یابد.

وی اظهار داشت: برای نخستین بار در راه آهن ، برقی کردن خطوط همراه با تامین لکوموتیو اجرا می شود این خط ریلی برقی ، 30 ماه بعد از انعقاد قرار داد اجرائی و عملیاتی می شود.

وی تصریح کرد: در راه آهن هم اکنون 25 میلیون مسافر در سال جابه جا می شود که 40 درصد آن در حدود 10 میلیون نفر ، اختصاص به مسیر تهران - مشهد دارد، این در حالی است که این رقم در پایان برنامه چهارم توسعه باید به 13 میلیون نفر برسد.

زیاری افزود: با برقی کردن خطوط و در صورت تامین ناوگان ، افزایش واگن و اصلاح خطوط ، ظرفیت جابه جایی مسافر در این محور به 40 میلیون مسافر در سال قابل افزایش است.

مدیرعامل راه آهن بیشترین خطوط برقی را در اروپای غربی ، مرکزی و شرقی اعلام کرد و گفت: در آسیا ، ژاپن ، چین و هند بیشترین خطوط برقی را دارند و در آفریقا نیز 8 درصد خطوط ، برقی است که عمده آن متعلق به کشور آفریقای جنوبی است.

زیاری با اشاره به اینکه در قاره آمریکا فقط 5 درصد از خطوط برقی است، افزود: علت اصلی رونق گرفتن خط برقی در اروپا ، حجم بالای مسافر است.

وی با بیان اینکه راه آهن روسیه در صدر کشورهای دارای خطوط برقی است، گفت: بیشترین خطوط برقی دردنیا به ترتیب متعلق به روسیه با 42335 کیلومتر ، آلمان با 19340 کیلومتر خط برقی و چین با 18562 کیلومتر است.