خيلي ها از استعفاي موسوي لاري خوشحال مي شوند

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، چند نكته اي كه محمد علي ابطحي در حاشيه انتخابات عنوان كرده ، بدين شرح است:



«1- آقاي موسوي لاري، وزير كشور در طول مدت برگزاري انتخابات و روزهاي قبل و بعد از آن، هيچ مصاحبه اي نكرده است. هركس از اين حرف نزدنش ممكن است چيزي بفهمد. از خودش كه وقتي در محافل رسمي و عمومي مي پرسند پاسخ مي دهد كه حرفهاي وزارت كشور را در بيانيه ها اعلام مي كنيم. خيلي ها هم گمان مي برند كه موسوي لاري در اعتراض به روند انتخابات و تاييد صلاحيت ها و اينكه به دست او بايد اين انتخابات برگزار شود عكس العمل منفي نشان مي دهد. خيلي ها هم خوشحال خواهند شد كه خبر استعفاء او را بشنوند. بخصوص كه انتخابات رياست جمهوري هم در پيش است. حالا يكي نيست از من بپرسد كه با اين رفاقتي كه با موسوي لاري دارم، چرا از خودش نمي پرسم. از شما چه پنهان پرسيدم، فهميد كه براي سايت مي خواهم، همين جوابهاي عمومي را داد.

2- وقتي در مجلس مطرح شد اولين فردي كه استعفاء خود را مي دهد، خانم حقيقت جو است، شوخي شيريني در مجلس متداول شد. مي گفتند باز هم خانم حقيقت جو از همه «مرد» تر است. حتماً خانم ها از اين اظهار نظر راضي نيستند. حق هم دارند. حالا يك خانمي كار مهمي كرده بايد بگويند «مرد» تر بوده؟ قبل از اعلام استعفاي خانم حقيقت جو، درگيري پيش آمد. آقاي شيخ قدرت عليخاني چيزي شبيه اينكه در اعلام استعفاها، اگر چنين و چنان حرف بزنيد، با من طرف هستيد و ... را گفت. چند تا از خانمهاي مجلس با مردانگي كامل، واي ببخشيد مثل چند تا شير زن آمدند جلو و گفتند كه ما از حقيقت جو دفاع مي كنيم. حالا از حق نگذريم، حقيقت جو كار «مردانه اي» كرد! بالاخره قلم دست مرد است!

3- تعبير دكتر حداد عادل كه قرار است ايران ژاپن اسلامي شود، اين روزها خيلي جلب توجه كرده است. بخصوص سياست هاي كلي نظام كه دولت تعيين مي كند و به مقام رهبري ارائه مي كند و ايشان تائيد مي فرمايند و برنامه پنج ساله چهارم هم كه آماده شده و بر اساس سياستهاي كلي تهيه شده است. متأسفانه در هيچ كدام از آنها بحث ژاپن اسلامي شدن ادعا نشده و از اينكه فقط مشكل اين كشور براي اينكه ژاپن شود مجلس ششم بود، و حالا كه با اين وضع انتخابات، آنها حذف شده اند، قرار است ايران ژاپن اسلامي شود، خيلي خوشحالم و اميدوارم زودتر و سريعتر ايران ژاپن اسلامي شود. ضمناً اگر از اول قرار بود ايران ژاپن اسلامي شودكه راهش اين نبود كه ما تا حالا انجام مي داديم! انشاءالله از حالا قرار است تغييرات اساسي به وجود آيد. جمع شدن بين كلمه ژاپن و اسلامي هم چه مفهومي دارد، براي من روشن نيست، حتماً با احاطه اي كه آقاي حداد عادل بر مسائل فلسفي دارند توضيح بيشتري خواهند داد.

حتماً در آينده دوستان جديد مجلس شوراي اسلامي كه در همين جا براي آنان آرزوي توفيق دارم برنامه ريزي كامل براي ژاپن اسلامي شدن ايران انجام داده اند. منتظريم و منتظر مي مانيم.»