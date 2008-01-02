به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه یک اعلام کرد مجموعه مستند "مرکز آسمان" در 13 قسمت 30 دقیقهای به تهیهکنندگی و کارگردانی سیدرضا حسینی در گروه حماسه و دفاع برای پخش در ایام محرم تهیه میشود. این مستند وجه تشابه هشت سال دفاع مقدس با نهضت عاشورا و واقعه کربلا را به تصویر میکشد.
مجموعه تلویزیونی "خونمردگی" در 13 قسمت 50 دقیقهای به تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی و کارگردانی جواد مزدآبادی در ایام محرم از شبکه یک پخش میشود. در این مجموعه پولاد کیمیایی، لیلا اوتادی، سیاوش طهمورث، عبدالرضا اکبری، حبیب دهقاننسب، سولماز غنی و شهرام عبدلی به ایفای نقش پرداختند.
داستان مجموعه "خونمردگی" درباره یک ورزشکار به نام رسول است که پس از بازگشت از مسابقات خارجی متوجه میشود برادرش به طرز مشکوکی به قتل رسیده است. رسول تصمیم میگیرد خودش قاتل برادر را بیابد و این مسئله او را با دختری به نام فرشته آشنا میکند.
مجموعه "سنگربانان صبور" با ساختار مستند داستانی برای پخش در ایام محرم در گروه خانواده شبکه یک تولید میشود. این برنامه که هر روز به مدت 15 دقیقه پخش خواهد شد، به مسئله خانواده معظم شهدا و جانبازان و مسائل و مشکلات آنان میپردازد. "سنگربانان صبور" به نویسندگی و کارگردانی سیدمحمد خامسی با مشارکت گروه تلویزیونی شاهد تهیه میشود.
از دیگر برنامههای ویژه ماه محرم شبکه یک مجموعه "کرانههای کبود" است که از سه قسمت 30 دقیقهای با سه داستان مجزا تشکیل شده و موضوع محوری این سه قسمت عشق و ارادت به حضرت عباس ( ع )، در سه دوره متفاوت قبل از انقلاب، دوران دفاع مقدس و دوران پس از جنگ است.
صادق کرمیار کارگردانی هر سه قسمت را با نامهای "ارتباط"، "کرانههای کبود" و "میزبانی" به عهده دارد. این مجموعه به تهیهکنندگی علی لدنی برای گروه حماسه و دفاع شبکه اول سیما تهیه میشود و اسفندیار شهیدی نیز مدیریت تصویربرداری آن را بر عهده دارد. رویا افشار، کاوه سماکباشی، سیروس کهورینژاد، ابوالفضل عقیلی و پانتهآ مهرینیا بازیگران مجموعه هستند.
برنامه سیمای خانواده در ایام محرم با ویژه برنامههایی میزبان مخاطبان خود خواهد بود. این برنامهها در دهه محرم هر روز شامل بخشهای مختلف است که از آن جمله میتوان به ویژه برنامه تازهها، عکاسخانه خانواده و پخش مراسم عزاداری و ارتباط مستقیم با شهرهای مقدس قم و مشهد و حرم حضرت شاهچراغ در شیراز اشاره کرد.
در گروه فرهنگ و معارف شبکه یک دو برنامه برای ایام محرم تهیه شده است. مستند "کاروان عاشورایی" به تهیهکنندگی حسن کمالی شامل بخشهای مختلف چون سخنرانی و مداحی، گزارش از مراسم عزاداری در ایام محرم در شهرهای مختلف ایران و گفتگو با کارشناسان این برنامه در 15 قسمت 70 دقیقهای از اول محرم هر شب از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
برنامه "روز خدا" هم در خلال برنامههای شبکه یک در ساعات مختلف شبانهروز پخش خواهد شد و شامل مستندهای گزارشی با حال و هوای ایام محرم، پخش احادیث حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و عزاداری و نوحه خوانی در عزای سالار شهیدان خواهد بود. در گروههای اجتماعی، کودک و فرهنگ، تاریخ و هنر نیز برنامههایی تهیه شده که در محرم از شبکه یک پخش میشود.
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