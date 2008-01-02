80 عنوان کتاب در ایلام چاپ شد

حسین ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد کتاب در قالب 180هزار جلد منتشر شده در سال جاری در این استان به چاپ رسیده است.

وی عنوان کرد: موضوعات کتابهای چاپ شده در زمینه های مختلف ادبی، تاریخی، دینی، جغرافیایی، زبان است که علاقمندان به کتاب می تواند از هر موضوعی از کتاب ها استفاده کنند.

ملکی مهمترین هدف را از چاپ این کتابها در ایلام را علاقمند کردن مردم به کتاب و کتابخوانی و حمایت از ناشران استان عنوان و اضافه کرد: به منظور حمایت بیشتر از ناشرین استان دو هزار و 700جلد از کتابهای به چاپ رسیده توسط خود اداره فرهنگ خریداری شده است.

این مسئول اظهار داشت: ناشران از اقشار زحمتکش جامعه هستند و به رشد علمی و ترقی جامعه از جهتهای مختلف کمک خواهند کرد.